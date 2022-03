Zelda Breath of the Wild 2 est officiellement repoussé au printemps 2023 mais dévoile de nouvelles images

La nouvelle vient de tomber et le couperet qui l'accompagne est sans appel. Dans une courte vidéo, qui dévoile tout de même de nouvelles images du titre, Eiji Aonuma vient d'annoncer que le tant attendu The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 ne sortira pas en 2022 mais au printemps 2023 . Il nous reste au moins une année à attendre avant de pouvoir mettre la main sur le jeu le plus attendu sur Nintendo Switch.

À défaut d'avoir son véritable nom qui ne sera en aucun cas Breath of the Wild 2, Eiji Aonuma a tout de même tenu à nous annoncer que le titre nous réserve des surprises tout en montrant de toutes nouvelles images du jeu. Visibles ci-dessous, celles-ci dévoilent enfin le visage de Link et l'état de la Mastersword qui se voit encore une fois totalement brisée. Voilà qui confirment nos doutes quant à la date de sortie du titre et quant à l'identité du mystérieux héros de la dernière bande-annonce qui n'était autre que... Link.*

Rendez-vous donc au printemps 2023 pour pouvoir découvrir Zelda BOTW 2 qui on l'espère donnera très vite de ses nouvelles et ne sera plus repoussé.

Comme annoncé précédemment, l'aventure de cette suite ne se déroulera pas seulement sur les terres du jeu précédent mais également dans les cieux qui les surplombent. Cependant, ce monde s'ouvre aussi à de nouveaux horizons et soyez assurés qu'il vous réserve son lot de surprise.