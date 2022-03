Breath of Duality : le nom de la suite de Zelda Breath of The Wild dévoilé ?

S'il y a un jeu qui est attendu entre tous sur Nintendo Switch en 2022, c'est bien la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild que l'on appelle communément Zelda BOTW 2. Si Nintendo "vise" à priori une sortie cette année , beaucoup de joueurs se demandent si ce sera vraiment le cas. On vous a déjà donné notre point de vue sur la question dans un article spécial que vous pouvez retrouver ici. Il est vrai que pour le moment, on ne sait pas grand chose sur le jeu si ce n'est à travers deux courts teasers et quelques déclarations- voir là. A part ça, le jeu reste toujours très mystérieux et fait l'objet d 'un tas d'hypothèses : héros non genré, possibilité de jouer plusieurs Link voire Zelda, plusieurs temporalités, lien avec The Legend of Zelda: Skyward Sword... Tout est possible pour ce nouvel opus dont le titre n'a pas encore été dévoilé justement car il donnerait trop d'indications sur le jeu. En attendant, les rumeurs vont bon train. L'une d'elles concerne précisément le titre du jeu.

Elle provient de Paul Gale, un journaliste respecté ayant notamment travaillé pour Nintendo Power et de nombreuses autres publications qui sur son blog a publié un article prétendant que le titre du jeu était, ou avait été, The Legend of Zelda: Breath of Duality ". Paul Gale qui est bien implanté dans le milieu, précise que cette rumeur provient d'une "source indirecte" mais qui serait à priori fiable. Le titre ferait le lien avec le jeu précédent avec le mot "Breath" et "Duality" ferait référence à la possibilité de diriger deux Link différents mais aussi à l'opposition du Ciel et la Terre, et du monde des ténèbres et de la lumière, etc

Si Paul Gale pense que le nom est réel, il précise qu'il est possible qu'il n'ait été qu'un titre parmi d'autres- ou même un leurre. Cependant, il pense que ça valait le coup de le partager avec la communauté... Il est de toute façon clair qu'il faut prendre cette "info" pour ce qu'elle est : une rumeur . En attendant que des informations officielles sur Zelda BOTW 2 soit publiées, n'hésitez pas a nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Message publié sur le site de Paul Gale

Salut tout le monde, Paul Gale Network vient de recevoir une rumeur et elle tourne autour du mystère derrière le nom de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.



Selon les informations, la suite de BotW et son accroche principale sont juste dans le nom, qui joue sur la familiarité "Breath" du hit de 2017 et fait un clin d'œil au fait que vous pouvez jouer plus que le Link du titre susmentionné d'où "Dualité".



Dualité entre les capacités des personnages, sur terre et dans les régions flottantes, passé et présent, ténèbres et lumière, etc.

(L'individu a noté que ce nom a été soit disant vu il y a un temps considérable et aurait pu être l'un des nombreux titres modèles. )



C'est une rumeur car elle ne provient pas d'une source directe. Si c'est réel, il est logique de comprendre pourquoi Nintendo et M. Eiji Aonuma ont été si discrets sur le titre. S'il est faux ou pas final mais proche de ce que le nom réel finit par être, cela reste un sujet intéressant à discuter. Que pensez-vous de The Legend of Zelda : Breath of Duality comme nom potentiel de la suite de Breath of the Wild ?



Mon point de vue : je peux certainement voir que cela est réel, cependant, en raison de l'absence de preuve directe, je le prendrai avec scepticisme.

Merci à PSVITA4EVER pour le partage