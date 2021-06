Zelda jouable, Triforce, nouveaux pouvoirs, armes cassables... Détails et théories sur Zelda Breath of the Wild 2

C'est incontestablement LE grand moment de l'E3 pour tous les fans de Nintendo : la diffusion d un nouveau teaser nous montrant pour la première fois du gameplay de Zelda Breath of the Wild 2 ; un moment intense pour les fans à peine contrarié par la date de sortie "visée" pour 2022. Pour autant, le jeu, qui soit dit en passant n'a toujours pas de titre car il semblerait que cela puisse nous donner des indices sur ce qui nous attend dans le jeu, a véritablement fait sensation. En quelques séquences seulement, le nouveau trailer a apporté son lot d'informations démontrant que le jeu était loin du petit titre facile conçu pour faire patienter les joueurs... D'ailleurs en mars 2022 , cela fera 5 ans que The Legend of Zelda : Breath of the Wild est sorti sur Nintendo Switch et Wii U, un délai plus ou moins raccord avec le temps d'attente que l'on constate habituellement entre chaque épisode 3D. Il faut à chaque fois, attendre entre cinq ou six ans pour découvrir une nouvelle aventure de Link en 3D sachant qu'il n'y a généralement qu' un épisode exclusif par console et que lorsqu'il y en a deux comme sur GameCube et Wii U, il s'agit de jeux à cheval sur deux générations et sortant donc sur deux consoles simultanément. Donc de là, à dire que c'est ce qui va arriver à Zelda BOTW 2 et tant qu'on y est, qu'il sortira en 2023 avec la Nintendo Switch 2, il y a un pas que l'on ne franchira pas ici...

Alors, en même temps on ne peut pas vraiment parler de règle puisqu'il n'y a pas eu non plus trente-six épisodes de la Legend. De plus, il y a le cas "Majora's Mask" sorti seulement deux ans après l'ogre The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur N64. Un titre culte que l'on a d'ailleurs rapproché assez rapidement de Zelda Breath of the Wild 2 sans doute pour mieux se persuader que sa sortie n'allait pas trainer...Pour rappel, The Legend of Zelda : Majora's Mask a été conçu en à peine un an (!) avec le moteur et les sprites d'Ocarina of Time dans un souci d'économie et de rapidité, permettant au alors tout jeune, Eiji Aonuma de se faire la main en créant un épisode lunaire, totalement à part, sombre et décalé- parfois même terrifiant... Pour autant si Ocarina of Time et Majora's Mask se ressemblent visuellement, dans le fond (et même la forme) ils sont très différents. Alors est-ce que c'est ce qui nous attend avec Zelda Breath of the Wild 2 ? Peut-être pour le côté plus sombre et décalé... Mais pour le reste, le jeu est en train de prendre une toute autre ampleur que celle que l'on pensait initialement. En effet, alors que le nouveau jeu nous avait été présenté comme utilisant quasiment la même carte que celle de Breath of the Wild mais en lui ajoutant un nouveau gameplay et une nouvelle histoire. le nouveau teaser nous a révélé bien plus avec un monde "élargi" jusqu'au ciel, des îles flottantes, un bras mystérieux, un Link ou plutôt deux (?) et des tas de nouveaux éléments très intrigants...

Retrouvez ici, plusieurs détails qui nous ont interpellé et qui ont fait vagabonder notre imagination en élaborant différentes suppositions et théories.

1 : La Surface

On savait que le nouveau jeu allait réutiliser la carte du jeu original et dans bien des plans du teaser on reconnait l'esprit du jeu original mais aussi certains endroits. A un certain moment on reconnaît par exemple, le plateau du tonnerre. Par contre on ne voit ni sanctuaire, ni tour, ni relais... Cela, évidemment ne signifie pas qu'il n'y en a pas mais on peut penser que le jeu mettra en place d'autres mécanismes. En regardant bien, on remarque aussi d'étranges ruines qui parsèment le sol familier d'Hyrule comme si elles étaient tombées du Ciel. A part ça, le nouveau teaser permet de retrouver quelques figures familières d'Hyrule mais avec quelques changements. Ainsi, les Bokoblins ont une corne et certains ont même établi leur camps sur un Lithorok !

Pour autant, le nouveau jeu ajoute de nouveaux espaces dans le Ciel avec des sortes d'îles volantes un peu partout... Bizarrement cependant, ces îles ne sont pas toujours visibles dans le ciel. En fait, on ne les voit qu'à certains moment avec un Link très différent. Ainsi, on peut se demander s'il ne va pas y avoir deux temporalités différentes et si le temps ne va pas jouer un rôle considérable dans le jeu avec la possibilité de switcher entre deux époques : l'une "actuelle" sans les îles dans le ciel et l'autre dans le passé avec les îles.

A la fin des deux teasers, le château d'Hyrule décolle... On ne sait pas exactement ce que cela signifie d'autant plus qu'une image montre le château en au lever ou coucher du soleil et une autre dans un environnement sombre. Par contre, à chaque fois une substance rouge émane de la terre sous le château... Alors pourquoi le château monte dans le ciel... Est-ce un maléfice ? Une hallucination ? un système de sécurité ? ? La réponse est peut-être à trouver dans un autre jeu de la Legend...

Le Ciel

Le fait que le jeu place des îles dans le ciel d'Hyrule ne peut que nous renvoyer à The Legend of Zelda: Skyward Sword. Pour rappel, le jeu de la Wii commence par une superbe introiduction qui nous raconte une légende et nous explique comment les îles du jeu se sont retrouvées dans le Ciel. Retrouvez la vidéo ci-dessous et le texte de l'intro ci-dessous.

Voici l'histoire telle que la racontent les humains. L'histoire de la plus terrible des batailles. Un jour des êtres malfaisant surgir des entrailles de la terre zt effacèrent tout sourire du visage des habitants de ce monde. Ils brulèrent les forets, asséchèrent les rivières et massacrèrent les innocents. L'objet de leur convoitise le pouvoir suprême protégé par la Déesse. Héritage laissé à la Déesse par ces ancêtres divins. Ils pouvaient exaucer tous les souhaits et toutes prières. Afin de les protéger des êtres malfaisants. la Déesse envoya le pouvoir suprême et les derniers humains dans le Ciel en y élevant une partie de la terre jusqu'au confins céleste là au delà de la mer des nuages là ou le mal ne pourrait les atteindre. Puis la Déesse et ses suivants combattirent au péril de leur vie pour enfermer le mal et le monde connut à nouveau des jours de paix..."

Alors dans quelle mesure le Ciel de Skyward Sword sera relié à celui de BOTW 2 ? "Le "pouvoir suprême" est-il la clé de l'énigme ? Il faut noter que dans le jeu Wii, la Déesse envoie les habitants de la surface dans le Ciel "au delà de la mer des nuages" ce qui fait que de la Surface, on ne voit pas les îles volantes... Ce qui n'est pas le cas dans Zelda BOTW 2 même si, encore une fois, les îles volantes ne sont pas dans les séquences avec le Link que l'on connait en tenue de prodige. A part ça, certains observateurs ont fait remarquer que certaines (à priori) îles volantes avaient des arches inédites... Peut-être un passage ou l'endroit ou Link peut sauter dans le vide- à moins qu'il puisse le faire de n'importe où... Dans le premier plan du teaser, (à priori) Link saute en effet dans le vide exactement comme dans Skyward Sword. Mais d'ailleurs, une question se pose : comment Link compte-t-il atterrir ? Link va-t-il appeler un Celestrier comme dans le jeu de la Wii ? A moins qu'un autre système évite à Link de se faire aplatir comme une crêpe sur le sol, un nouveau module ou autre ?

Un paravoile un peu différent

Si Link saute dans le vide... Il peut aussi planer en utilisant le paravoile dans une version un peu différente de celle que l'on connait puisque deux sangles flottent désormais dans le vent. Un petit détail qui peut laisser penser que le sens du vent sera important pour pouvoir se rendre d'île en île un peu comme dans The Wind Waker.

Une créature étrange

Link rencontre une créature bizarre une sorte de robot avec un corps de lumière. Sur ces épaules, des espèces d'artichaut de cristal (que l'on retrouve aussi dans le décor) mais aussi (peut-être) le symbole de l'œil Sheikah à l'envers. On remarque aussi un drôle de symbole qui fait penser à une clochette ou à un balai... Alors quelle est cette créature ? Quel est son rôle ? Est-ce un gardien , Un allié ? Un ennemi ? Une statue pour sauvegarder ?

Un Link (?) aux multiples visages

Dans ce nouveau teaser, Link apparait dans de nouveaux habits... mais d'ailleurs est-ce bien Link ? En fonction des séquences, Link semble différent. d'abord, il y a celui que l'on connait avec sa tenue de prodige. Lorsqu'il apparait à l'écran, les séquences ressemblent beaucoup au jeu original. Il y a sinon, un autre portant une toge et des sandales comme un personnage de la mythologie grecque. Parfois, ses cheveux semblent particulièrement longs... C'est tout à fait étonnant même si, comme on ne voit pas son visage, certains ont émis l'hypothèse que cela pourrait être des personnages différents... Peut-être même Zelda, justement à cause des cheveux longs du personnage.

Un héros ou une héroïne ?

Zelda sera-t-elle jouable ? C'est possible même si les séquences vues jusqu'à présent ne vont pas forcément dans ce sens. On sait que Eiji Aonuma veut revoir entièrement les conventions des Zelda 3D. Ainsi, peut-être pourra-t-on jouer à deux en coopération ou le jeu en ligne sera introduit d'une façon ou d'une autre. Il est possible aussi que le héros du jeu puisse être une héroïne... Sans parler de diriger Zelda, on pourra peut-être choisir le sexe et le prénom de son Link ou Linkle comme dans Immortals Fenyx Rising. Ceci pourrait expliquer les différences de longueur de cheveux. Choisir le sexe du personnage serait une première qui ne serait pas raccord avec le titre précédent mais qui collerai bien à l'air du temps... Quoiqu'il en soit, il y a un détail qu'il faut retenir et qui plaide en faveur d'un personnage unique : le bras gauche de Link semble avoir été corrompu ou ensorcelé. Ainsi Link a un bras étrange et monstrueux que l'on retrouve quelque soit la version du personnage (même s'il semble un peu différent parfois...) Un point commun qui pourrait alimenter la théorie des deux temporalités.

Quel rôle pour Zelda ?

L'une des critiques faîtes par les fans du premier titre (mais aussi, forcément par ses détracteurs) c'est le rôle mineur donné à Zelda qui n'apparait que dans les souvenirs. Aura-t-elle un rôle plus grand dans cette suite ? Le premier teaser nous le laisse espérer avec leur petite aventure... Seulement, dans le nouveau teaser, on voit clairement Zelda tomber dans le vide (du genre un gouffre sans fin) ce qui est plutôt inquiétant. La princesse va-t-elle disparaître dès le départ ? A moins qu'il ne s'agisse d'un gouffre à la Alice au pays des merveilles, un peu comme celui de Majora's Mask conduisant à un monde parallèle comme celui de Termina ? Il est possible aussi que ce ne soit qu'un rêve... C'est une vraie possibilité. Link est souvent endormi au début des épisodes (presqu'à chaque fois) et il arrive même qu'il fasse des cauchemars dans lesquels Zelda tombe ou même se fait dévorer...

Le bras magique

L'un des éléments qui semble assez important dans le jeu est le bras de Link; un bras présent dès le premier teaser (teaser 1.) Souvenez-vous, on voit Link et Zelda partir dans une sombre expédition au fin fond d'un souterrain dans lequel se trouve la momie du (probablement) grand méchant du jeu, sans doute Ganondorf ou l'avatar du néant ou un peut-être pourquoi pas un nouveau méchant. Cette momie semble clouée par une sorte de bras magique d'où s'échappe des runes mystérieuse mais aussi de la fumée pourpre. On ne sait pas d'où vient ce bras, s'il est essentiel pour sceller le mal ou si, au contraire, sa présence est en train de le réveiller... Quoiqu'il en soit la momie ouvre les yeux et la main de Link se met à briller (ou le contraire...) On voit aussi cette drôle de main rattraper Link à moins que ce ne soit Link avec sa main possédée qui rattrape Zelda qui chute dans le vide... D'ailleurs, cette main prend elle possession de Link ? Est-elle tout ce qui reste du Link du passé ? Quoiqu'il en soit, par une action quelconque, il semblerait que cette main qui empêchait (ou pas) le mal de se répandre va fusionner avec Link... D'ailleurs si au début du teaser 1, une fumée pourpre s'échappait doucement du corps de la momie, tout d'une coup il y a une explosion de malice comme si elle jaillissait du corps...

Dans le nouveau teaser (teaser 2) on voit d'ailleurs le bras gauche de Link submergé par cette malice... Une séquence que l'on peut comparer avec une autre séquence du teaser 1 cette fois, ou la main gauche de Link brille... Après difficile de mettre toutes ces images dans le bon ordre. De plus, à ce stade, on ne sait pas pas si le bras va sauver Link ou c'est une corruption ou autre mais quoiqu'il en soit, tout le monde semble d'accord pour dire que le bras gauche de Link va lui servir pour déclencher différents pouvoirs qui remplacera la tablette Sheikah et les modules du premier jeu.

A un moment , on voit ainsi très clairement Link stopper un objet en mouvement avec sa main avant de le faire revenir en arrière comme il rembobinerait un film sachant que le pouvoir n'affecte que l'objet sélectionné. A un autre moment, le bras s'active, et Link semble se transformer en liquide ... En tout cas on voit une goutte d'eau tomber puis remonter avant de voir Link passer à travers le sol pour atteindre une île dans le Ciel. Pour tout dire, on ne sait pas si les deux scènes sont liées mais le bras de Link semble "activé" et donc joue un rôle dans cet effet. Comme pour l'autre pouvoir, on dirait que l'on rembobine un film... Peut-être que Link pourra revenir en arrière comme dans Prince of Persia : Les Sables du temps !

Le retour des armes cassables ?

​Il y a plusieurs points dans le premier jeu qui ont divisé les joueurs comme les armes cassables, par exemple. Certains adorent, d'autres détestent. D'un côté, cela oblige à toujours chercher de nouvelles armes et d'en changer en fonction des créatures, de l'autre cela peut être passablement irritant de casser sa super arme pile au mauvais moment. Pour le moment, on ne sait pas ce que Nintendo a décidé. Par contre on remarque dans le teaser 2 un nouvel item, un bouclier tête de dragon cracheur de feu alors qu'il n'a rien dans la main droite... On remarque quand même que Link a toujours son épée, son arc et ses flèches ainsi qu' un tout nouveau bouclier... Peut-on en déduire qu'il gardera ses armes durant toute l'aventure... A moins que Nintendo opte pour un système hybride avec des armes solides et d'autres cassables...

Le retour de la Triforce ?

Zelda Breath of the Wild 2 sera-t-il plus classique dans sa construction avec une histoire plus importante et un côté plus dirigiste ? C'est possible mais on voit mal Nintendo renier tout ce qui a fait la force du premeir jeu en laissant le choix aux joueurs de suivre la quête et les arcs principaux ou de n'en faire qu'à sa tête quitte à aller directement affronter le boss de fin. Cependant les fans de Zelda aiment aussi se retrouver pris dans une aventure épique avec des donjons bourrés d'énigmes et de surprises. On l'a vu, Link obtient dans le jeu un nouveau bouclier qui montre un symbole Sheikah mais aussi 7 triangles dont certains brillent... La quête de la Triforce va-t-elle revenir dans ce nouvel opus et faudra-t-il reconstituer la Triforce éparpillée en plusieurs morceaux ? a Ce serait un retour qui ferait plaisir à beaucoup de fans et qui pourrait aussi laisser penser un autre retour celui des donjons

Pour finir, on ne connait pas encore le titre du jeu mais on peut se dire, puisqu'il n'a pas encore été révélé pour garder l'histoire secrète qu'il fera peut-être référence à l'un des éléments importants du jeu : le retour dans le temps, le bras / la main maléfique ou le fait qu'il y ait deux (ou peut- être plus !) héros.

Nintendo "vise" une sortie de Zelda Breath of the Wild 2 en 2022 ... Mais on est pas à l'abri d'un report vu l'ambition du titre. En attendant n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et retrouvez deux vidéos de GameXplain et NintendoLife qui nous ont servi pour faire cet article.

