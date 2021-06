The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 : Nintendo ne révélera le titre officiel que plus tard pour ne pas dévoiler l'histoire du jeu

La grande révélation du Nintendo Direct spécial E3 2021 fut évidemment Metroid la nouvelle bande-annonce pour Zelda BOTW 2, le trailer ô combien efficace, bien que très court, ne s'est malheureusement pas donné la peine d'annoncer une date de sortie définitive au jeu ni d'ailleurs, à la grande surprise de beaucoup, de donner son titre.

Cependant, dans une interview avec le site américain IGN, Bill Trinen a confirmé non seulement que Nintendo a déjà donné son sous-titre à ce Zelda en interne et que celui-ci n'est pas Breath of the Wild 2, Bill Trinen s'est même donné la peine d'expliquer pourquoi le titre ne fut pas révélé à l'occasion de cette nouvelle bande-annonce.

"Pour ce qui est de savoir pourquoi nous ne dévoilons pas le nom définitif de cet opus, c'est parce que ces sous-titres donnent des petits indices sur l'histoire des jeux et sur le déroulement des événements. Si vous désirez connaître le véritable nom de cet épisode vous devriez rester à l'écoute."