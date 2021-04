Zelda : Breath of The Wild : un fan recrée en miniature l'intérieur de la maison de Link

Ethirdes, membre du forum Reddit, fan de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild a eu l'adorable idée (et le talent) de réaliser, façon maison de poupée, l'intérieur de la maison de Link. Pour cela, il a utilisé du carton, de la pâte polymère et même des bâtonnets d'esquimaux. Le résultat est tout simplement incroyable, bourré de petits détails et de références au jeu qu'on ne se lasse pas de repérer sur les différents clichés postés par Ethirdes.. Boucliers, épées, boomerang tornade, masque de tonnerre, armure, coffre, statue à offrandes, tableaux, plats... Tout est reproduit fidèlement avec un souci du détail qui force le respect. En regardant bien, on peut même tomber sur Navi et un petit Korogu... Et même sur Midona !

Il y a peu on vous a montré un "mod" qui améliorait, dans le jeu, la maison de Link en permettant au joueur de la personnaliser et de la rendre fonctionnelle (avec notamment un point de téléportation- voir ici) avec l'idée que Nintendo pourrait reprendre le principe pour la suite des aventures de Link. Une idée à laquelle on repense aujourd'hui en découvrant l'intérieur de cette petite maison...

En attendant de découvrir si on pourra décorer la maison de Link- si tant est qu'il en est une, dans Breath of The Wild 2, retrouvez les images d'Ethirdes sur cette page. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Nintendolife