Zelda Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder récompensés et Koji Kondo célébré aux 27eme DICE Awards

Les cérémonies de remises de prix ne prennent jamais de vacances. Ainsi, jeudi 15 février dernier, s'est déroulée la 27eme cérémonie annuelle des DICE AWARDS, une cérémonie américaine présidée par l'Academy of Interactive Arts and Sciences (AIAS) dont le but est de promouvoir les jeux vidéo dans le monde. A cette occasion, Baldur's Gate 3 a été une nouvelle fois désigné Jeu de l'Année au détriment de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom...

Pour autant, le dernier Zelda n'est pas reparti bredouille puisque il a reçu le prix du meilleur Jeu d'Aventure de l'Année, battant ainsi Cocoon, Dave the Diver ou encore Alan Wake 2. Super Mario Bros. Wonder a lui aussi été récompensé par le prix du Meilleur Jeu Familial devant Disney Illusion Island et Fae Farm. La routine habituelle, quoi !

Notez que la cérémonie a été l'occasion d'attribuer un prix spécial au compositeur légendaire Koji Kondo à qui l'on doit notamment les thèmes de Super Mario et de The Legend of Zelda, qui a été intronisé dans la foulée dans le Hall of Fame de l'AIAS.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Lire aussi :

​LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube

Source : Interactive