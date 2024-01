Zelda Tears of the Kingdom : nommé pour le jeu de l'Année à la GDC 2024

On l'a attendu pendant très longtemps mais aujourd'hui, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est déjà de l'histoire ancienne pour beaucoup de fans qui attendent désormais le prochain épisode. Et oui, l'histoire (des jeux vidéo) est un éternel recommencement ! Pour autant, si le jeu n'a objectivement pas reçu le même accueil que son prédécesseur, il continue d'être célébré partout dans le monde. Ainsi, on apprend que le jeu a été sélectionné par les Game Developer Choice Awards 2024 dans la catégorie Jeu de l'Année.

Evidemment, le titre de Nitnendo devra une nouvelle fois se mesurer à Baldur's Gate 3, considéré par beaucoup comme le GOTY 2023, mais aussi à Marvel's Spider-Man 2 et de façon plus étonnante à Cocoon , Dave The Diver et Dredge. Alors lequel de ces six jeux remportera le prestigieux prix, rendez-vous à la GDC 2024 qui se tiendra du 18 au 22 mars à San Francisco.

Notez que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom concourt aussi pour cinq autres prix : celui Meilleur Son, de la Meilleure Conception , du jeu le plus Innovant, du Meilleur Récit et du Meilleur Art Visuel. Plus de détails sur le site de la GDC 2024

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Lire aussi :

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube