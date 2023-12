Zelda: Tears of The Kingdom : pas de suite pour la suite de Zelda : Breath of The Wild

Longtemps attendu, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a finalement été salué par la presse et les joueurs comme un très grand jeu. Cependant, certains joueurs ont regretté que le jeu soit au final si proche du titre précédent. Dans une interview publié par Game Informer, Eiji Aonuma, le producteur bien connu de la série, s'est exprimé sur la possibilité de poursuivre les aventures de Link et de Zelda dans un troisième opus qui reprendrait les mêmes bases et le même univers. Cependant, pour le producteur The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est une sorte "d'apothéose" de cette version de Zelda et il ne pense qu'il y "une suite à la suite" de The Legend of Zelda Breath of The Wild. Le prochain épisode de Zelda devrait être différent et nous proposer un nouveau monde et une nouvelle aventure. Comme à chaque fois, on a déjà hâte.

Ce serait la suite d'une suite, ce qui devient un peu fou quand on y pense ! Mais comme je l'ai déjà dit, avec Tears of the Kingdom, nous voulions nous appuyer sur le monde que nous avions créé avec Breath of the Wild et épuiser toutes les possibilités de ce que nous pouvions mettre dans ce monde. Je pense qu'il s'agit - pour utiliser un terme un peu particulier - d'une apothéose, ou de la forme finale de cette version de The Legend of Zelda. À cet égard, je ne pense pas que nous ferons une suite directe à un monde tel que celui que nous avons créé.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

TOUTES LES ANNONCES ET TOUS LES PRIX DES GAME AWARDS 2023

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube

Source : Gameinformer