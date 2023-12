Eiji Aonuma s'exprime sur la possibilité d'un retour à une formule "plus linéaire" de The Legend of Zelda"

Dans le sillage du prix reçu par The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom aux Game Awards 2023, Eiji Aonuma, le producteur de la Legend, s'est confié au site IGN. L'occasion d'évoquer une plainte de nombreux fans qui regrettent les Zelda plus "linéaire" avec une grande histoire et des donjons avec des énigmes exigeants une seule réponse. Mais pour le producteur, "les jeux dans lesquels vous devez suivre un ensemble spécifique d'étapes ou accomplir des tâches dans un ordre très défini sont en quelque sorte des jeux du passé." Il veut laisser de la flexibilité aux joueurs pour qu'ils vivent leur propre aventure à leur manière même si cette façon de faire "entraîne des coûts de développement supplémentaires".

Pour autant, il entend les critiques mais pense que c'est surtout parce que les joueurs ont tendance à vouloir ce qu'ils n'ont pas et à fantasmer le passé. Il reconnaît cependant qu'avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, l'équipe a cherché à construire des donjons plus structurés et complexes, tout en laissant malgré tout une grande liberté pour les parcourir. Retrouvez ci-dessous un passage de l'interview d'Eiji Aonuma et Hidemaro Fujibayashi (le réalisateur du jeu) que vous pouvez retrouver en intégralité (en anglais) sur le site d'IGN

IGN : C'est intéressant de vous entendre dire cela, car parmi les fans de Zelda, certains d'entre eux disent : " Mon Dieu, les Zelda linéaires plus traditionnels du passé me manquent ". Et je me demande ce que vous en pensez, étant donné que la série s'oriente vers une conception très libre et ouverte ? Eiji Aonuma : Eh bien, je pense que nous avons tendance à vouloir ce que nous n'avons pas actuellement, et qu'il y a un peu de mentalité de "l'herbe est plus verte..." Mais je pense aussi qu'avec la liberté dont jouissent les joueurs dans les jeux les plus récents de la série... il y a toujours un chemin tracé, c'est juste le chemin qu'ils ont choisi. Je pense donc que c'est une chose que j'aime me rappeler à propos des jeux actuels que nous réalisons. Mais c'est aussi intéressant quand j'entends les gens dire ces choses parce que je me demande : " Pourquoi voulez-vous revenir à un type de jeu où vous êtes plus limité ou plus restreint dans les types de choses ou les façons dont vous pouvez jouer ? " Mais j'entend ce désir de nostalgie, et je peux donc le comprendre de ce point de vue.

Source : Ign