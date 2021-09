Nouvelle ville, nouveaux PNJ, nouvelles quêtes : le mod de fans "Second Wind" reçoit une grosse mise à jour pour Zelda Breath of The Wild

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est sorti il y a quatre ans mais il reste une référence aussi bien pour les joueurs lambda que pour les speedrunners ou encore les "moddeurs" qui en ont fait leur terrain de jeu préféré. Ainsi, on vous a déjà présenté l'incroyable "vrai-faux DLC" nommé Second Wind créé par près de 50 fans menés par Waikuteru, un moddeur désormais bien (re)connu et qui ajoute des tas d'éléments absents du jeu original. Nous vous en avons déjà parlé ici et là mais aujourd'hui le DLC revient dans l'actu car il vient de recevoir une très grosse mise à jour lui ajoutant une nouvelle ville appelée Ordon, de nouveaux PNJ uniques, des quêtes supplémentaires, une boutique et même une nouvelle histoire.

Alors attention, rappelons-le, il s'agit d'un mod créé à partir de la version Wii U émulée et ce n'est donc évidemment pas un DLC officiel. Pour autant, Nintendo n'a pour le moment pas sévit et le mod continue d'évoluer. C'est d'ailleurs assez incroyable ce que réussisse à faire ces amateurs en enrichissant le titre de très belle manière... Pour en avoir un aperçu, retrouvez la dernière vidéo de Second Wind ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

