Zelda Breath of The Wild : un speedrunner pulvérise le record mondial

Cela faisait longtemps qu'on ne vous en avait pas parlé (deux jours) et vous étiez sans doute inquiet... Mais rassurez-vous, il y a toujours un moment où The Legend Of Zelda: Breath of The Wild se rappelle à notre bon souvenir. Le jeu a beau avoir quatre ans , il est toujours aussi populaire auprès des anciens comme des nouveaux joueurs. Et si certains s'amusent à y dénicher des secrets et des détails méconnus, il y en a d'autres qui cherchent à battre des records. C'est le cas du speedrunner connu sous le nom de Player 5 qui depuis plusieurs semaines enchaîne les records en terminant le jeu avec des temps incroyables.

Pour rappel, si The Legend Of Zelda: Breath of The Wild laisse une très grande liberté au joueur, il impose dans un premier temps de se rendre dans quatre sanctuaires avant de pouvoir quitter le Plateau du Prélude avec le Paravoile. Une quête qui peut prendre une heure voire plus mais que Player 5 expédie en moins de 15 minutes... A partir de là, il lui faut ensuite multiplier les astuces pour se rendre au Château D'Hyrule pour y défaire Ganon et voir enfin défiler le générique de fin. Le dernier record de Player 5 date d'il y a à peine quelques jours ou il a réussi à déclencher le générique après seulement 25 minutes et 6 secondes . Un exploit qu'il risque lui même de pulvériser d'ici peu puisqu'à priori il aurait eu quelques soucis en route. Il n'en reste pas moins qu'il détient à ce jour le record du monde de speedrun Any% de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild ( NB : Le speedrun Any% étant la catégorie première du speedrun qui demande simplement de terminer le jeu par n'importe quel moyen...)

Retrouvez la vidéo de l'exploit de Player 5 ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à commenter.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

VOIR AUSSI: