The Legend of Zelda: Breath of The Wild a des dialogues cachés

Que ce soit à cause de secrets divers, d'astuces de joueurs, d'exploits extraordinaires, de détails incroyables ou encore à cause d'un nouveau mod ou d'un glitch délirant, il y a toujours une raison d'évoquer The Legend Of Zelda: Breath of The Wild. Plus de quatre ans après sa sortie, le jeu continue d'être au centre des attentions et des discutions des joueurs. Décidément Nintendo a frappé fort avec ce jeu qui d'un côté à totalement réinventé la licence et de l'autre a réussi un incroyable retour aux sources.

C'est un jeu qui laisse une totale liberté au joueur qui peut aller très rapidement affronter le boss final ou au contraire suivre tout ou partie de l'intrigue principale. Pour autant, généralement, une fois sorti du Plateau du prélude, la plupart des joueurs vont voir Impa. C'est une étape importante car Impa a de nombreuses choses à raconter sur Hyrule mais aussi sur les Créatures Divines et les Prodiges... Ce n'est qu''ensuite que les parcours diffèrent et que les joueurs décident d'entreprendre ou non les différentes quêtes du jeu en allant à la rencontre des différents peuples. Mais que se passe-t-i,l si on zappe totalement Impa pour se rendre directement dans une Créature Divine ? Si vous ne le savez pas, un utilisateur du forum Reddit a publié la réponse pour vous. Dans ce cas là, un dialogue caché se déclenche : Zelda s'adresse alors à Link pour lui raconter une partie de ce qu'aurait du lui dire Impa. Quant à Impa si vous allez la voir plus tard, sa grande scène sera écourtée puisque vous n'aurait plus besoin de ses conseils.

Ce ne sont évidemment que des détails mais qui montrent à quel point le jeu a été bien pensé et réalisé. Notez qu'il existe d'autres dialogues alternatifs notamment si vous décidé d'éviter de parler au prince Sidon. Retrouvez les vidéos de ces passages ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

