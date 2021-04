Zelda Breath of The Wild : nouveau glitch qui permet au Goron Yunobo de quitter la Montagne de la Mort et de suivre Link partout

Cela fait (déjà) plus de quatre ans que The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est sorti mais le jeu phare de la Nintendo Switch (et de la Wii U) continue de fasciner tant par ses secrets et sa construction savante que par les bugs et les glitchs régulièrement découverts par les joueurs. Aujourd'hui c'est un petit glitch amusant relayé par un certain ThornyFox sur Youtube qui permet de faire du Goron Yunobo, un copain pour la vie ! Logiquement Yunobo ne quitte pas la Montagne de la Mort et Link doit l'escorter jusqu'à la créature divine Vah’Rudania... Seulement en le poussant avec un chariot (en utilisant le module Polaris) en dehors de sa zone, cela provoque un glitch et Yunobo quitte sa montagne pour découvrir le vaste monde d'Hyrule en suivant Link partout ! Un petit glitch amusant qu'il vaut néanmoins mieux déclencher sur une sauvegarde à part puisque forcément il risque de perturber le déroulement du jeu. Retrouvez la marche à suivre dans la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !