Zelda Breath of The Wild : un speedrunner termine le jeu à 100% sans subir un seul dommage

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild fait partie des grands jeux mais aussi des gros succès de la Nintendo Switch et il continue d'ailleurs toujours à se vendre près de quatre ans après sa sortie Au 31 décembre 2020 , d'après le dernier bilan financier de Nintendo, Zelda: Breath of The Wild s'était écoulé à près de 21,45 millions depuis sa sortie dont 5,11 millions rien qu'en 2020 . Et c'est loin d'être fini ! Œuvre tentaculaire, foisonnante et fascinante, le titre continue d'émerveiller et de faire rêver aussi bien les joueurs qui le découvrent, que ceux qui s'y sont déjà perdus des dizaines de fois. Le jeu est aussi un terrain de jeu très apprécié des speedrunners qui rivalisent d'audace et de folie (furieuse) pour terminer le jeu le plus vite possible tout en remplissant des conditions drastiques.

C'est le cas du dénommé joedun qui vient de décrocher un nouveau record en terminant, en 31 heures, 58 minutes et 9 secondes , le jeu à 100% sans subir le moindre dégât ! Un exploit ahurissant qui a demandé une dextérité et une patience inimaginable ! En effet pour terminer le jeu à 100%, il a du récupérer tous les conteneurs de cœur et d'endurance, terminer toutes les quêtes, trouver tous les souvenirs mais aussi les 900 noix Korogu... Et tout cela sans prendre ne serait-ce qu'un coup ! Autant dire que joedun s'y est repris à plusieurs fois avant de réussir à combattre le Fléau Ganon. Si vous voulez jeter un œil à son exploit, retrouvez la vidéo ci-dessous ou sur son compte Twitch

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Twitch