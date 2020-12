Zelda Breath of The Wild : l'incroyable glitch qui vous permet d'obtenir dès le départ la Paravoile, l'Epée de Légende et l'arc de lumière

Pour tous les nouveaux acquéreurs de Nintendo Switch Zelda: Breath of The Wild deviendra probablement LE jeu de l'année. Près de quatre ans (bientôt !) après sa sortie, le jeu de Nintendo reste toujours aussi fascinant et passionnant. On pourrait passer des heures à essayer de comprendre ce qui fonctionne tant dans ce jeu que les autres titres, qui pourtant le plagient, ne réussissent pas à reproduire. Pour autant, si vous jouez depuis longtemps (même s'il y a toujours un petit détail, une rencontre ou un défi inattendu qui peut vous surprendre et vous émerveiller) vous serez sans doute intéressé par ce nouveau Glitch trouvé par le YouTubeur LegendofLinkk et mis en lumière par le site Gaming Reinvented.

Un glitch étonnant, pas forcément très facile à sortir mais qui permet de recommencer l'aventure avec des éléments clés comme l'épée de Légende, la paravoile ou encore le fameux Arc de Lumière que l'on obtient sinon uniquement à ,la fin du jeu lors du combat face au boss final. Grace au glitch, on peut donc non seulement obtenir tous ces éléments dès le départ mais surtout les garder tout le long de l'aventure, ce qui naturellement change totalement la façon dont on l'appréhende.

Le site explique tout, en anglais, sur cette page . Il a aussi réalisé une vidéo pour détailler la marche à suivre. Retrouvez là ci-dessous. Elle est, là encore, en anglais mais vous pouvez activer les sous-titres dans la langue que vous souhaitez. C'est loin d'être parfait mais cela devrait vous aider. Encore une fois, la démarche et les manipulations sont plutôt fastidieuses. il faut en outre avoir , en plus du jeu (sinon, c'est clair que ça ne marche pas) le pass d'extension. puisqu'il faut l'amulette de téléportation. Il faut aussi le détecteur Sheikah amélioré (avec au moins une image) et avoir ravivé au moins un souvenir et noter sur la carte, une mission secondaire... Pour le reste, bonne chance !

