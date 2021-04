The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Un emplacement rigoureusement choisi pour la maison de Link ?

Sorti depuis le 3 mars 2017, The Legend of Zelda : Breath of the Wild n'en finit pas de nous livrer ses secrets au fur et à mesure que le temps passe. Entre deux glitchs ou encore la réalisation d'un fan inspiré du studio Ghibli, c'est un utilisateur de reddit dénommé mxomn1 qui vient de faire une drôle de trouvaille en vadrouillant dans les terres d'Hyrule.

Plus précisément, il s'est aperçu qu'en grimpant au sommet de la cheminée de la maison de Link, située dans la ville d'Elimith, vous aviez une vue directe sur les 4 créatures divines, qui sont on le rappelle les principaux donjons du jeu. Simple coïncidence ou une nouvelle preuve de la minutie des développeurs de Nintendo ? A vous de juger.