Zelda : Breath of The Wild : une artiste imagine les affiches d'un anime du Studio Ghibli

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild continue d'inspirer les fans et les artistes du monde entier. Cette fois-ci, c'est une artiste du nom de ZOE (@Bigskycastle) qui peint de magnifiques fanarts, qui a imaginé deux affiches pour une adaptation en animé du jeu de Nintendo par le Studio Ghibli (qu'on ne présente plus et à qui l'on doit notamment Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, Princesse Mononoké ou encore Mon Voisin Totoro, pour ne citer que quelques titres réalisés par Hayao Miyazaki) Le résultat est tout en délicatesse... Mais comme toujours nous vous en laissons juge. Pour voir et même obtenir ces affiches, et d'autres de l'artiste, rendez-vous sur cette page.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

Source : Nintendolife