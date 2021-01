Zelda Breath of The Wild : les PNJ du jeu sont des Mii déguisés

Décidément, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild a beau être sorti en mars 2017, il continue de fasciner les joueurs du monde entier qui y font parfois de surprenantes découvertes ! C'est le cas d'un()e joueur/se qui sur son compte Twitter a publié un montage comparant les PNJ de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild avec des... Mii ! Le résultat est assez stupéfiant et semble attester que le visage des PNJ du jeu ont bien été réalisés avec une version améliorée de l'outil de création de visage Mii créé pour la Wii en 2006. Pour vous en convaincre (ou pas) retrouvez les images comparatives ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 2017.

Hi, Mii expert here. Turns out, the NPCs in TLoZ:BotW use an advanced version of the Mii format. This means that with modding, you can inject Miis into the game. :)



Thinking about opening commissions for Mii injects, both screenshot/images of your Mii and mod downloads! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA