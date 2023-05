The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : un coup d'œil sur les premières pages du guide du jeu en français

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible depuis dix jours et il fait l'unanimité (ou presque). Nintendo a frappé fort en offrant aux joueurs, un titre "monstre" développant l'univers et le concept de The Legend of Zelda Breath of The Wild et lui ajoutant des tas d'éléments et de surprises que nous vous conseillons vivement de découvrir manette en main. On reproche souvent aux éditeurs d'en montrer trop dans les trailers de leurs jeux, gâchant souvent une grande partie du plaisir des premiers joueurs dont font partie les fans de base, et une grande partie de notre communauté. Cette fois, ce n'est pas une critique que l'on pourra faire à Nintendo avec The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​, la société japonaise s'étant contenté de ne montrer que le début du jeu et (tout de même) quelques images énigmatiques... Pour autant, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un jeu tentaculaire, véritablement très riche. entre ses quêtes principales et secondaires et ses nombreuses missions, et il est clair que de nombreux joueurs auront vite fait de se perdre et de passer à côté de pas mal de choses, voire même de galérer lors de certains passages. Il faut dire que si les joueurs sont toujours libres de faire ce qu'ils veulent dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et qu'il est même possible, comme dans le jeu précédent, d'aller assez rapidement, défier le boss final, les développeurs ont rajouté pas mal d'embûches et de challenge en capacité de freiner les velléités des plus téméraires d'entres nous. De plus, il y a énormément d'endroits et d'événements du jeu qui ne se dévoileront que sous certaines conditions. Avec tout ça, le guide du jeu édité par PiggyBack attendu le moi prochain devrait être une ressource précieuse pour bon nombre de joueurs.

Et si, encore une fois, on vous conseille vivement de prendre le temps de découvrir le jeu par vous-même en évitant les let's play et les soluces, le guide de PiggyBack s'annonce malgré tout comme un indispensable pour les fans du jeu. En attendant sa sortie, le 16 juin prochain , nous vous invitons à découvrir les premières pages du guide en version française.

LIRE AUSSI : NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

