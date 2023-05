The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom déjà dans la nature - Attention aux spoilers !

Dans la liste des arguments qui inciteraient les développeurs à passer au tout numérique, Nintendo aura manifestement un argument de choix concernant la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Alors que le jeu est attendu officiellement pour le 12 mai prochain sur Nintendo Switch, nous pouvions voir sur les réseaux sociaux que des versions américaines "tombées du camion" étaient déjà en circulation et mise en vente sur certains sites de vente en ligne. Pire, il semblerait que les premières versions piratées soient désormais lâchées dans la nature, et que de petits malins s'amusent à spoiler les joueurs avec des photos et des informations non-révélées par Nintendo sur les réseaux sociaux.

Du côté de Nintendo-Master notre politique est claire, nous ne communiquerons pas sur les fuites qui commencent à affluer d'un peu partout, et nous vous incitons vivement à faire un tri dans vos réseaux sociaux pour éviter tout risque de spoil. Bien évidemment, la moindre information non officielle, ou incitation relative au piratage du jeu dans les commentaires sera susceptible d'un bannissement pur et simple. Merci à tous de votre compréhension, et de respecter le plaisir de la découverte day one des joueurs.