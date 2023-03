Nintendo prend des mesures contre une importante source de rumeurs

Ces derniers temps, les rumeurs concernant des jeux ou des consoles Nintendo se font plus rares. Il y a toujours des rumeurs mais les sources sont plus éparses et incertaines. Rien à voir avec l'époque de la NX (la future Nintendo Switch) ou de "grands" sites comme Eurogamer ou Bloomberg multipliaient les articles exclusifs annonçant telles ou telles spécificités sur la future console. Nintendo a, à priori, décidé de reprendre les choses en main pour mieux contrôler sa communication et éviter les fuites. Ainsi, Nintendo multiplie désormais les actions en justice et les clauses de non-divulgation (les NDA) se font plus strictes. On sent un vrai changement de pied et d'ailleurs, même sans NDA, les sites spécialisés dans les jeux vidéo font désormais beaucoup plus attention dans le relais des fuites. On note d'ailleurs que peu de sites se sont risqués à publier les scans du livre collector du prochain Zelda- dans un souci de ne pas divulgâcher le jeu bien sûr, mais aussi de ne pas contrarier le géant japonais.

Nintendo est, en effet, désormais bien plus offensif, n'hésitant à faire supprimer des projets de fans et des vidéos sur Youtube et même à faire bannir des membres des plus célèbres forums de fans. C'est en tout ce que l'on comprend en apprenant, via un post sur Famiboards que l'une des dernières "grosses" sources de rumeurs a été bannie du forum chinois sur lequel elle postait ses "révélations" à la demande de Nintendo . Connu comme étant le "Tonton de l'Usine" (le "Factory Uncle") car travaillant soit disant dans une chaîne de production Nintendo, cet informateur avait pris l'habitude de divulguer et parfois même de photographier les éditions spéciales à venir de la Nintendo Switch. Apparemment, il ne pourra plus le faire (en tout cas via son canal de diffusion habituel car, évidemment, on espère qu'il est toujours en vie et pas accroché à une pierre, au fond de la mer*).

Rappelons, qu'à ce stade, les informations sont à prendre avec des pincettes et, de toute façon, même si elles sont confirmées, on ne sait pas pourquoi Nintendo a décidé d'agir tout d'un coup précisément sur ce forum. Certains pensent que cela a un rapport avec une possible arrivée prochaine d'une nouvelle Nintendo Switch... En attendant d'en savoir plus (peut-être d'ici le 12 mai et la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ? ) n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

*(oui, c'est une blague).

Lire aussi :