Nintendo a résolu les problèmes de pénurie de semi-conducteurs pour la Nintendo Switch

Depuis plusieurs années désormais , l'industrie mondiale fait face à une pénurie historique de matériaux clés comme les puces électroniques et les semi-conducteurs. Pour rappel, les semi-conducteurs sont des micro-composants (comme les puces de silicium qui permettent de faire circuler des informations dans les circuits) que l'on retrouve aussi bien dans les smartphones que dans les ordinateurs, les antennes 5G,les voitures mais aussi les consoles dont la Nintendo Switch .La crise a commencé dès 2019 par une guerre tarifaire entre la Chine et les Etats-Unis mais elle s'est considérablement aggravée avec les mesures prises au nom du COVID et l'explosion de la demande dans certains secteurs. En novembre dernier , face aux difficultés d'approvisionnement, Nintendo a d'ailleurs revu ses prévisions de ventes à la baisse craignant des pénuries même si, progressivement, la situation revient à la normale. Lors de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a d'ailleurs fait savoir que si la production de consoles avait été affectées par la pénurie des semi-conducteurs lors du premier semestre 2022 , les ventes de fin d'années s'étaient finalement déroulées comme prévu, "les problèmes de pénuries ayant été largement résolus". Il n'empêche que malgré cela, les ventes globales de Nintendo Switch au cours de la dernière année fiscale ont diminué par rapport à l'année précédente. Après, est-ce que cela est simplement dû au problème de pénurie et d'approvisionnement, c'est une autre histoire... Quoiqu'il en soit, il semble que Nintendo soit prêt pour affronter le marché en 2023.

Pour les mois d'octobre à décembre 2022 qui englobent la période des fêtes de fin d'année, les effets des pénuries de semi-conducteurs et d'autres composants ont été largement résolus, et les expéditions se sont généralement déroulées comme prévu. Cependant, les ventes unitaires ont diminué par rapport à la même période de l'année dernière, lorsque la Nintendo Switch - Modèle OLED a été lancée.

