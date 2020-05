Pénurie Nintendo Switch : principaux points de blocages aux Philippines et en Malaisie

Lors de la publication de ses derniers résultats financiers (voir ici) Nintendo a confirmé que la crise mondiale du COVID-19 avait impacté la chaîne de production de la Nintendo Switch mais aussi le développement des projets de la société et qu'il fallait s'attendre à d'autres retards (voir là) surtout si la crise perdurait... Aujourd'hui Bloomberg apporte quelques précisions sur ces retards dont une partie aurait été causée par les mesures gouvernementales de confinement et de restrictions des déplacements, prises en Malaisie et aux Philippines, deux pays fournissant des composants importants dont des circuits imprimés pour la Nintendo Switch, En Malaisie, le déconfinement a commencé logiquement le 4 mai dernier mais il a pris du retard. Quant aux Philipines, les choses devraient commencer à rentrer dans l'ordre à partir du 15 mai. Cependant, si la situation sanitaire devait s'aggraver ou que d'autres problèmes surgissaient, Nintendo se retrouverait une nouvelle fois bloqué...

Nul doute que suite à cette crise (qui n'est pas encore terminée- faut-il le préciser...) Nintendo comme d'autres sociétés va devoir repenser sa manière de travailler et de produire ses consoles et ses jeux...

Source : Bloomberg