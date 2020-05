Nintendo confirme des retards sur les sorties de jeux et les projets à venir suite à la pandémie de COVID-19

Comme prévu, Nintendo a publié son bilan financier ce jour pour l'année fiscale écoulée (détails bientôt.) Et comme on s'en doutait, la société en a profité pour faire un point sur son état suite à la pandémie de COVID-19 confirmant que des retards étaient à prévoir surtout si la crise perdurait et s'aggravait. La crise a touché tous les secteurs de la société : la fabrication, l'approvisionnement, la production et la distribution. Petit à petit cependant, il semble que la chaîne de production et de distribution se rétablisse tout doucement mais c'est fragile et il suffit que des composants soient en pénurie pour tout gripper une nouvelle fois.

Evidemment, tous les commerces jugés "non essentiels" ayant fermés et des mesures de confinements des populations ayant été prises dans de très nombreux pays cela a affecté les ventes physiques de consoles et de jeux et plus encore si ces mesures devaient être prolongées. Nintendo précise en outre qu'il pourrait aussi avoir du mal à fournir des consoles et des jeux en ligne via sa propre plateforme.

La pandémie a aussi un impact sur le développement des jeux "en raison de la différence des environnements de développement entre le travail à domicile et au bureau." L'impact sur les filiales à l'étranger pourraient être plus difficile à prévoir qu'au Japon et il faut s'attendre à des retards sur la sortie de produits Nintendo, aussi bien des produits Nintendo que de ceux des éditeurs-tiers. Nintendo s’inquiète aussi des fluctuations des taux de change qui pourraient bien affecter ses résultats financiers.

On le voit, même si les choses semblent s'arranger, la crise est loin d'être terminée et aura forcément un impact sur le calendrier de sorties des produits Nintendo à venir et Nintendo reste donc très prudent.

Source : Nintendo