Cycle de vie de la Nintendo Switch, COVID-19, jeux mobiles... Résumé du briefing de Nintendo devant les investisseurs le 7 mai 2020

En marge de la publication de ses résultats financiers (voir ici), Nintendo a organisé son traditionnel briefing devant les actionnaires. Un briefing, un peu particulier car vu la situation sanitaire actuelle il a été organisé par téléphone et ne s'est pas éternisé... Si pour l'instant la retranscription ne nous est pas parvenue, grâce à différents médias et journalistes (comme David Gibson par exemple) qui ont suivi le briefing nous en connaissons malgré tout les grandes lignes.

Retrouvez ci-dessous le compte rendu de ce briefing

Au sujet de la Nintendo Switch

Il a été dit une nouvelle que la Nintendo Switch était au milieu de son cycle de vie. Il faut donc s'attendre à ce qu'elle reste encore 3 ou 4 ans au centre de l'écosystème Nintendo avant d'être remplacée...

Nintendo va augmenter son budget publicitaire. L'objectif ? Atteindre les personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo.

Au sujet de la pandémie

La crise mondiale a affecté la production de Nintendo Switch mais finalement d'une façon assez limitée. Elle a, par contre, ralenti de nombreux projets notamment à cause du télétravail... Nintendo a d'ailleurs beaucoup appris à ce sujet au cours des dernières semaines. Nintendo pense néanmoins, qu'à moins d'une aggravation de la situation, tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici l'été.

En attendant, Nintendo essaie d'être plus flexible pour satisfaire les joueurs qui seraient confinés chez eux à cause de la pandémie. Dans cette optique, Nintendo la production de Ring Fit Adventure afin de répondre à la demande actuelle.

Au sujet d'Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons est un grand succès qui a permis de vendre beaucoup de Nintendo Switch. D'après Nintendo, le jeu est l'une des principales raisons de l'augmentation des ventes de Switch dans toutes les régions.

Les ventes d'Animal Crossing : New Horizons se partagent à 50% physiques et 50% numériques.

Au sujet des jeux mobiles

Nintendo a de nouveaux jeux mobiles mais n'est pas encore prêt à les présenter... Super Mario Run a passé le cap des 400 millions de téléchargements et Animal Crossing: Pocket Camp a profité du succès d'Animal Crossing : New Horizons qui a boosté son nombre d'utilisateurs actifs.

Au sujet du Nintendo Switch Online

Les abonnés au service Nintendo Switch Online sont désormais plus de 15 millions. Le service a vu son nombre d'abonnés augmenté principalement grâce aux succès de Pokémon Epée / Bouclier et Animal Crossing : New Horizons.

Au sujet du lancement de la Switch en Chine

Sans que l'on est plus de détails, il semblerait que le nombre de Nintendo Switch​ en Chine ne soit pas très élevé...