Nintendo Switch OLED : Nintendo pourrait avoir du mal à répondre à la demande à cause de la pénurie historique de puces électroniques

Attention si vous hésitez à acheter la Nintendo Switch OLED, il ne faudra peut-être pas hésiter trop longtemps. En effet, il y a de fortes chances que Nintendo ne puisse répondre à la demande et que sa nouvelle console tombe en rupture de stock assez rapidement; une rupture attendue qui pourrait même s'éterniser... En effet, depuis plusieurs mois l'industrie mondiale (incluant les constructeurs de voiture, d'ordinateurs, de consoles, etc) est en crise à cause d'une pénurie historique de puces électroniques, des semi-conducteurs et de différents matériaux clés. Une crise qui a débuté en janvier 2020 et qui est liée à plusieurs facteurs à commencer par une guerre tarifaire entre la Chine et les États-Unis mais aussi, bien sûr, à l'épidémie de coronavirus qui a d'un côté perturbé le travail des chaînes de montage et de l'autre entraîné une hausse importante de la demande.

Pour autant, on aurait pu croire qu'un an plus tard, les choses se soient arrangées mais ce n'est pas le cas. Toshiba Corp. vient ainsi de faire savoir qu'il ne pourrait pas répondre à la demande de puces de régulation de puissance avant septembre 2022 et même dans certains cas avant début 2023 . En conséquence, les sociétés vont devoir s'adapter et pour certains réduire leur production. Et plus encore que les années précédentes, il faut donc s'attendre pour les fêtes à des pénuries de consoles, que ce soit les consoles Nintendo ou celles de la concurrence.

Source : Nintendolife