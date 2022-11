Nintendo Switch : suite à la pénurie de semi-conducteurs, Nintendo revoit ses prévisions de vente à la baisse mais ne compte pas augmenter le prix de la console- pour le moment

Nintendo vient de publier ses derniers chiffres de ventes et s'ils sont conformes aux attentes, Nintendo a revu ses prévisions de ventes à la baisse pour l'exercice fiscal en cours de 10% à 19 millions d'exemplaires. Cet ajustement a été décidé principalement en raison de la crise des semi-conducteurs qui continue de perturber les chaînes de production. Nintendo affirme cependant qu'il y a une amélioration mais elle est progressive. La société japonaise fait tout pour accélérer la production pour tenter de répondre à la forte de demande- notamment pour les fêtes et a pris pour cela différentes décisions pour être plus efficace (notamment en réduisant l'emballage de la console.) Questionné au sujet du prix de la console, Nintendo a réitérer que pour le moment, il n'était pas prévu d'augmenter le prix de la Nintendo Switch. Cependant, Nintendo suit avec attention la situation et si jamais, en fonction des différents facteurs (pénurie, taux de change...) il le faut, l'option pourrait être envisagée.

Source : Nintendo