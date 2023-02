Nintendo Switch : prés d'un jeu sur deux est désormais vendu en version dématérialisée sur l'eShop

En quelques années, les habitudes des joueurs ont évolué. Il y a encore quelques années, beaucoup ne jurait que par les jeux en version physique. Ils pouvaient ainsi les collectionner, mais aussi les prêter, les échanger ou les vendre. En outre, les jaquettes pouvaient être jolies sans parler du livret d'instruction qui pouvait être très pratique. Aujourd'hui, par contre, grâce au développement du net et des infrastructures Wi-Fi, de plus en plus de joueurs sont séduits par les jeux en version dématérialisée. Cela permet d'obtenir les jeux dès leur sortie sans bouger de chez soi mais aussi d'avoir dans une même console toute sa bibliothèque (sans parler des nombreuses promotions qui se succèdent).Et puis, parfois, il n'y a pas le choix puisque de plus en plus de jeux sortent uniquement en version dématérialisée. Pas étonnant dès lors d'apprendre, dans le dernier bilan financier de Nintendo, que la part des jeux dématérialisés ne cesse d'augmenter sur Nintendo Switch et représente désormais près de 46% des ventes de jeux globales. Un jour, peut-être, n'y aura-t-il plus de versions physique, et peut-être même, plus de version dématérialisée, avec la démocratisation du CLOUD. En attendant, l'avantage (léger) reste aux versions physiques.

Les ventes numériques au troisième trimestre ont augmenté de 21,5 % en glissement annuel pour atteindre 310,0 milliards de yens, ce qui représente 46,0 % des ventes totales de logiciels pour notre plateforme de jeux vidéo dédiée.

Nous constatons une augmentation des ventes numériques en raison non seulement des fortes tendances de ventes de versions téléchargeables de logiciels packagés observées avec de nouveaux titres comme Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Splatoon 3 et Nintendo Switch Sports, mais aussi en raison des consommateurs qui s'inscrivent à Nintendo Switch Online pour profiter des éléments de jeu en ligne offerts pour ces titres et d'autres.

Les ventes numériques d'octobre à décembre 2022 ont augmenté de 10,2 % en glissement annuel pour atteindre 122,1 milliards de yens, montrant des ventes trimestrielles record pour cette période. Note : Lors du calcul des ventes numériques, les ventes de logiciels Nintendo sont comptabilisées comme des ventes brutes, tandis que les ventes de logiciels publiés par d'autres éditeurs sont comptabilisées comme des ventes nettes. Pour les logiciels publiés par d'autres éditeurs, les commissions de vente que Nintendo reçoit en fonction des contrats avec les éditeurs de logiciels ou d'autres parties sont comptabilisées comme des revenus.

Lire aussi :

Source : Nintendo