Classement des 30 jeux les plus téléchargés sur Nintendo Switch au Japon en 2023 - The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom en tête

Nintendo vient de publier la liste des 30 jeux les plus téléchargés au japon sur l'eShop de la Nintendo Switch au cours du premier semestre 2023 (du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ). Sans surprise, c'est The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui se retrouve en tête du classement (bien qu'il soit sorti le 13 mai ). A la seconde place, on retrouve, et pour le coup c'est une surprise, Fire Emblem Engage suivi par deux long-sellers Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 3. A la cinquième et septième place, Nintendo laisse la place à un autre éditeur, Capcom en l'occurrence, avec sa compilation Mega Man Battle Network Legacy Collection sorti en avril 2023 et dont les ventes surpassent déjà 1 million d'exemplaires dans le monde. Les deux volumes de la compilation encadrent The Legend of Zelda Breath of the Wild qui a profité à priori de la sortie de TOTK pour revenir dans la course. La suite du classement est un mélange de nouveaux et d'anciens jeux, des petits ou grands jeux, Nintendo ou autres que nous vous invitons à découvrir ci-dessous;

Classement des téléchargements du premier semestre 2023 - eShop Nintendo Switch - Japon

Source : Siliconera