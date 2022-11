Gamekult perd sa rédaction suite au rachat de Redworld

C'est un petit séisme qui secoue l'univers des sites dédiés aux jeux vidéo en France. L'intégralité de la rédaction (à deux pigistes près) du célèbre site Gamekult a annoncé qu'elle démissionnait progressivement à partir du 7 décembre . Cette démission en masse est le résultat d'une longue réflexion faisant suite au rachat du site par le groupe Redworld, acté le 18 octobre dernier. Rappelons que depuis 2015 , Gamekult fait partie d'Unify qui jusqu'à présent appartenait à TF1. Cependant, cet été, TF1 a annoncé subitement la vente de son pôle de média numérique au groupe Redworld Media qui possède déjà un nombre conséquent de médias (comme Auto Plus, Science&Vie....) mais aussi Melty (La Crème du Gaming, SuperSoluce...) ou encore JeuVideo-Live.com. Le problème, c’est que le groupe Redworld n'a pas très bonne réputation. Ses méthodes de rentabilité et de gestion du personnel ont souvent été critiquées avec des réductions de moyens et d'effectifs drastiques, et l'ajout de trop nombreuses publicités sur leurs sites.

En dépit de nombreuses réunions, la rédaction de Gamekult n'a jamais réussi à obtenir "d’éléments clairs concernant les plans de développement d’Unify" et encore moins sur la garantie de leur indépendance, gros problème du secteur. C'est donc le cœur lourd que la rédaction comprenant neuf journalistes en CDI parmi lesquels le rédacteur en chef Nicolas « Puyo » Verlet mais aussi 17 pigistes (sur les 19) ont décidé d'activer la clause de cession qui leur permet, selon des dispositions spéciales liées à leur statut de journaliste, de partir en gardant leurs droits au chômage et de bénéficier d'une indemnité.

C'est quoiqu'il en soit, une page qui se tourne. Gamekult fait partie des sites majeurs qui ont donné leurs lettres de noblesse au journalisme spécialisé dans les jeux vidéo. Au fil des années, le site a entretenu la flamme de la passion de très nombreux gamers et susciter de multiples vocations (coucou.) Réputé pour ses notes de tests sévères (justes?) Gamekult est un site précieux qui a réussi durant plus de vingt ans, malgré un "contexte économique et médiatique toujours plus hostile pour l'indépendance de la presse jeu vidéo", à cultiver sa singularité et son indépendance (justement). Espérons que le site, qui continue bien évidemment, saura garder cette même ligne qui a fait son succès jusqu’à présent. Evidemment, on souhaite à tous les membres de la rédaction de rebondir et on espère les retrouver très vite, ici ou ailleurs.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.