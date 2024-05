Nintendo s'explique sur la gamme de jeux Nintendo Switch "plus faible" depuis le début de l'année

On continue de débriefer la session de questions-réponses avec les investisseurs faisant suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo. On découvre ainsi que les actionnaires se demandent s'il y a un rapport avec l'arrivée prochaine du successeur de la Nintendo Switch et la gamme de jeux "plus faible" disponible sur Nintendo Switch depuis le début d'année. Les ressources de Nintendo sont-elles déjà toutes utilisées pour la prochaine console ?

Shuntaro Furukawa s'est voulu rassurant, en assurant que Nintendo continuait de développer des jeux pour la Nintendo Switch et que certains seront d'ailleurs annoncés en juin lors du NINTENDO DIRECT spécial Nintendo Switch. Quant aux ressources de développement, Nintendo les a déjà considérablement augmentées ces dernières années.

Comme expliqué dans une news précédentes, Nintendo ne rejette pas l'idée des les accroître davantage "par le biais de fusions et acquisitions" mais préfère cultiver les talents de l'entreprise et se concentrer sur les développeurs qui comprennent bien Nintendo.

Retrouvez ci-dessous la traduction de la question et de la réponse de Shuntaro Furukawa

Question 1 :

J'aimerais savoir ce que vous pensez de vos ressources en matière de développement de logiciels de jeux. Vous annoncerez votre gamme de logiciels pour le second semestre 2024 lors d'un Nintendo Direct en juin, mais à en juger par le premier semestre, la gamme semble plus faible que d'habitude. Une grande partie de vos ressources de développement ont-elles déjà été transférées vers le successeur de la Nintendo Switch ? J'aimerais également connaître votre stratégie à long terme pour accroître vos ressources de développement.

Shuntaro Furukawa :

La création d'un successeur à la Nintendo Switch nécessite des années de préparation, alors bien sûr, de nombreux aspects doivent être pris en compte en termes de ressources de développement logiciel. Mais nous continuons également à développer des logiciels pour la Nintendo Switch, et nous en annoncerons plus sur notre gamme de logiciels à venir lors du Nintendo Direct prévu en juin. Nous avons continuellement augmenté nos ressources de développement au cours des dernières années grâce au recrutement de jeunes diplômés et d'employés en milieu de carrière. Nous continuerons à travailler activement pour obtenir les ressources de développement nécessaires afin d'augmenter la valeur à long terme de notre propriété intellectuelle et d'offrir constamment des propositions de divertissement uniques. Bien que les ressources de développement puissent être augmentées par le biais de fusions et acquisitions, nous travaillerons d'abord au sein de l'entreprise avec nos développeurs, qui comprennent parfaitement la marque Nintendo et l'ont développée au fil des ans, afin de leur permettre de cultiver des talents capables de stimuler le développement futur de Nintendo. En outre, bon nombre de nos partenaires de développement externes ont acquis une connaissance approfondie du mode de pensée et des méthodes de développement de jeux de Nintendo au cours de leurs nombreuses années de collaboration, et nous aimerions renforcer nos liens avec ces partenaires. Le processus de développement des jeux deviendra inévitablement plus long, plus complexe et plus avancé. Il est essentiel que Nintendo offre aux consommateurs des expériences nouvelles et uniques par le biais du développement de jeux, c'est pourquoi nous investirons activement dans l'expansion de nos ressources de développement.

