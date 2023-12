La Nintendo Switch reçoit une nouvelle mise à jour et passe en version 17.0.1 - Détails.

On se réveille ce matin avec une nouvelle mise à jour pour les consoles de la famille Nintendo Switch (soit la Nintendo Switch - Modèle OLED, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch (standard), qui passent en version 17.0.1 . A priori, pas grand chose à attendre de cette mise à jour qui résout quelques soucis de communication locale dans certains jeux et apporte les "améliorations générales de la stabilité de la console" habituelles. Le datamineur OatmealDome a noté deux-trois autres légères modifications mais à l'arrivée, pour les joueurs, rien de notable. Alors y aura-t-il une autre mise à jour avant la fin de l'année pour les fêtes ?

Selon les paramètres de votre console, la mise à jour devrait vous être proposée automatiquement. Sinon vous pouvez la lancer en vous rendant dans les paramètres de votre console, onglet Console. Notez que les Joy-Con n'ont pas besoin d'être mis à jour indépendamment. Retrouvez ci-dessous le détail des notes de mise à jour du patch 17.0.1