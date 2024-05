Nintendo n'exclut pas des fusions et des acquisitions pour aider au développement des jeux de plus en plus long et complexe

En attendant, la transcription de la traditionnelle session de questions-réponses avec les investisseurs faisant suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo, Famitsu vient de publier un résumé de ce que le président Shuntaro Furukawa y a déclaré à propos du successeur de la Switch; c'est à dire pas grand chose;

Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est que la prochaine console sera bien une nouvelle console de la famille Switch et qu'elle sera présentée officiellement d'ici mars 2025.Le président a, par ailleurs, rappelé ce qu'il avait dit il y a un an, à savoir que la nouvelle console utilisera bien les comptes Nintendo pour conserver le lien avec les joueurs actuels et assurer " des relations à long terme avec les clients au-delà de la génération de matériel."

Sans entrer dans les détails de la nouvelle console, Shuntaro Furukawa a aussi déclaré que Nintendo pensait qu'inévitablement, le développement des jeux allait devenir de plus en "plus long, complexe et sophistiqué". Et si les fusions et les acquisitions pouvaient être un moyen d'accompagner ce changement, le plus important restait avant tout de "former du personnel qui comprenne bien la marque Nintendo au sein de l'entreprise" et de "développer des ressources humaines qui prendront en charge le développement futur de Nintendo, en collaboration avec les développeurs qui ont construit la marque au fil des ans".

Apparemment, Nintendo ne veut pas perdre ce qui fait sa singularité, et garder intact l'esprit de l'entreprise qui pourrait se diluer en intégrant d'autres sociétés.

Pour mémoire, ces dernières années, les fusions-acquisitions ont atteint un nombre record notamment sur le marché des entreprises de jeux vidéo. Ainsi, Microsoft a récupéré Bethesda Softworks pour 7,5 milliards de dollars et le groupe Activision Blizzard King pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars et SONY s'est offert BUNGIE, le studio derrière HALO et Destiny... Nintendo peut-il éviter de suivre le mouvement ? C'est une affaire à suivre...

Nintendo compte présenter la prochaine Nintendo Switch par étape

