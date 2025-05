Star Wars Outlaws : la version boîte contiendra une carte clé de jeu sur Nintendo Switch 2

Star Wars Outlaws est l'un des jeux tiers dévoilé lors du Nintendo Direct du 2 avril dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Portage ambitieux, le jeu débarquera sur la Nintendo SWITCH 2 en septembre prochain, en version physique et numérique.

En ce qui concerne la version physique, c'est confirmé (ou presque), la cartouche sera une "carte clé de jeu", c'est à dire une simple clé exigeant le téléchargement du jeu complet (et une connexion internet lors de la première installation). C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur la boîte américaine du jeu.

Pour mémoire, cette nouveauté de la Nintendo SWITCH 2 divise les joueurs et pourrait bien devenir une norme sur la nouvelle console, pour les gros jeux comme pour les plus petits, exigeant assez rapidement l'achat d'une carte Micro-SD XC conséquente...

Pour rappel, Star Wars Outlaws sortira le 4 septembre 2025 sur Nintendo SWITCH 2. En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

