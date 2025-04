Nintendo Switch 2 : les cartouches de jeu "clé" divisent les joueurs

C'est l'un des points qui divisent les joueurs au sujet de la Nintendo SWITCH 2 suite à la diffusion du Nintendo Direct du 2 avril (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI).

On vous en a déjà parlé (ici) mais la nouvelle console de Nintendo va inaugurer de nouvelles cartouches qui ne contiendront pas le jeu mais serviront simplement de "clés". Ces cartouches "clés" (Game-Key en anglais) exigeront une connexion à internet pour télécharger le titre sur sa console avant sa première partie et, par la suite, la cartouche servira de clé pour lancer le jeu- d'où son nom.

C'est un nouveau système hybride qui mixe les cartouches classiques et les codes de téléchargement.

On sait que les cartouches propriétaires de la Nintendo Switch et de la Nintendo SWITCH 2 (qui sont les mêmes) ont un coût qui grimpe en fonction de leur capacité de stockage.

Et même si on ne sait pas encore qu'elle est la limite de ces capacités, CD Projekt vient de révéler que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition tiendra sur une cartouche de 64 Go sur Nintendo SWITCH 2 (pour un prix constaté (mais à vérifier à la sortie) de 69,99€ ).

Dans tous les cas, en fonction de la taille des jeux, et pour limiter les coûts, certains éditeurs pourraient être tentés d'utiliser la solution de la cartouche de jeu "clé". Parmi les jeux annoncés lors du dernier Direct, on sait déjà qu'une dizaine de jeux auront dans leur boîte des "cartouches de jeu clé".

Notamment :

ELDEN RING Tarnished Edition

Street Fighter 6

Survival Kids

Kunitsu-Gami: Path of the

NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening Complete Edition

No Sleep For Kaname Date - From AI: The SOMNIUM FILES

The DuskBloods

En pratique, cette solution est plus souple que les codes de téléchargement qui une fois utilisés ne peuvent plus l'être (même si certains pourront sûrement être transformés en cartouches virtuelles) mais certains joueurs y voient un pas de plus vers le tout numérique.

Sur le net, la polémique fait rage entre ceux qui trouvent que c'est un bon compromis et les autres qui pensent que c'est inacceptable. Sur ses réseaux, Robert Florence, présentateur de la série télévisée GamesMaster, a enjoint les fans à "résister à l'achat de ces versions Game-Key" et qu'il fallait exiger des cartouches contenant, de base, l'intégralité des jeux.

Alors la Nintendo SWITCH 2 aura-t-elle de plus en plus de cartouche de jeu clé ? Est-ce l'avenir avant le tout numérique ? En attendant de le découvrir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 aura une capacité de stockage de 256 Go que l'on pourra augmenter grâce à des cartes Micro-SDXC. La nouvelle console sera disponible dès le 5 juin 2025 .

If nothing changes, these are the games coming as Game-Key cards to Nintendo Switch 2 #NSW2 pic.twitter.com/D8VHkzXmeQ — Physical Releases Play Physical (@PhysicReleases) April 9, 2025

I know there are bigger things going on in the world - but we MUST resist buying these Game-Key releases.

Physical needs to mean ALL current data on the cartridge. Or no sale. https://t.co/PEQHKfsfT9 — RAB FLORENCE (@robertflorence) April 9, 2025

