Nintendo Switch 2 - Date de lancement, prix, précommandes, photos, toutes les informations à retenir

Ca y est, le 2 avril est passé, et nous avons enfin eu l'occasion d'en apprendre davantage sur la Nintendo Switch 2. Nous reviendrons plus en détails sur l'ensemble des annonces, mais pour le moment, focus sur la bête en elle-même. La première information et non des moindres, la console sera disponible à partir du 5 Juin 2025 , soit dans à peine deux petits mois. Si vous avez du certainement voir la cohue sur le site My Nintendo Store pour précommander la console, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience. Les précommandes ouvriront officiellement le 8 avril 2025 . La console sera proposée au lancement en 2 packs :

Nous reviendrons plus en détail sur les prix indiqués dans une prochaine news. En attendant, voici tout ce qu'il faut retenir côté hardware :

La Nintendo Switch 2 est la prochaine étape du jeu à domicile qui peut être emporté en déplacement, basée sur huit années de jeu et de découvertes qui ont débuté avec la Nintendo Switch. », a dit Shuntaro Furukawa, président de Nintendo. « Avec ses nouvelles fonctionnalités qui élargissent les possibilités en termes d'expériences de jeu, je crois fermement que la Nintendo Switch 2 représente un bond en avant dans notre démarche visant à faire naître des sourires sur les visages de celles et ceux qui interagissent avec Nintendo.

Une multitude de nouvelles fonctionnalités et d'expériences

Un grand écran aux couleurs intenses qui permet une expression fluide des mouvements

La Nintendo Switch 2 possède un écran LCD de 7,9 pouces affichant des images en Full HD à 1080p, et conserve la même épaisseur que la Nintendo Switch. Même lors des déplacements, la Nintendo Switch 2 propose des expériences de jeux vives et détaillées, ainsi que des graphismes fluides mettant en valeur les mouvements des personnages et la richesse de leurs expressions faciales.

Les manettes Joy-Con 2 s'attachent à la console par fixation magnétique

Les Joy-Con 2, les nouvelles manettes conçues pour la Nintendo Switch 2, s'attachent à la console par fixation magnétique. De plus, chaque Joy-Con 2 peut être utilisé comme une souris en le faisant glisser sur une surface telle qu'une table ou une jambe de pantalon. Le mode souris peut être utilisé de multiples façons, comme dans les jeux qui nécessitent de viser.-

Un nouveau support librement ajustable et un nouveau port USB-C

Le support situé à l'arrière de la console peut être ajusté librement afin de pouvoir trouver l'angle de vue parfait. En plus du port USB-C qui était déjà présent sous la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2 propose un second port à son sommet, qui peut servir à connecter l'adaptateur secteur inclus afin de pouvoir recharger la console tout en jouant en mode sur table. Il est aussi possible de connecter une caméra USB-C compatible, telle que la caméra Nintendo Switch 2, pour discuter en chat vidéo via GameChat.

Une vitesse de traitement et des performances graphiques améliorées

La Nintendo Switch 2 dispose d'un processeur et d'un GPU nettement plus performants que ceux de la Nintendo Switch, ce qui se traduit par une vitesse de traitement plus rapide et permet un nouveau gameplay visuellement avancé. Elle permet également de profiter de graphismes plus détaillés et temps de chargement réduits.

Qualité audio nette et son spatial 3D

Sur Nintendo Switch 2, la qualité sonore est plus naturelle et plus claire avec une gamme sonore encore plus équilibrée. En mode portable ou en mode sur table, les joueurs et joueuses pourront profiter de leurs jeux avec un son tridimensionnel encore plus immersif.

Mémoire interne de 256 Go

La mémoire interne de la Nintendo Switch 2, où sont stockés les jeux numériques et les données de sauvegarde, est de 256 Go, soit 8 fois la capacité de stockage de la Nintendo Switch. Pour étendre son stockage, la Nintendo Switch 2 utilise uniquement des cartes microSD Express dont la vitesse de lecture des données est supérieure à celle des modèles microSD précédents.

Les jeux Nintendo Switch sont également compatibles avec la Nintendo Switch 2

En plus des jeux Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch 2 permet de jouer aux versions physiques et numériques de jeux compatibles sortis sur Nintendo Switch. Certains titres Nintendo Switch pourraient être incompatibles ou ne pas être entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2. Les manettes Joy-Con et autres périphériques de la Nintendo Switch, tels que la manette Nintendo Switch Pro, peuvent être utilisés sur Nintendo Switch 2 en les associant à distance avec la console. Pour plus d'informations sur la compatibilité des jeux et accessoires Nintendo Switch, rendez-vous sur le site officiel de Nintendo.

La nouvelle station d'accueil Nintendo Switch 2

En connectant la station d'accueil Nintendo Switch 2 à un téléviseur, il est possible d'obtenir une définition allant jusqu'à 4K et une fréquence allant jusqu'à 120 images par seconde avec les jeux et téléviseurs compatibles.

Jouez à plusieurs avec un seul exemplaire d'un jeu grâce à GameShare

Avec GameShare, une nouvelle fonctionnalité de la Nintendo Switch 2, il est possible de partager un jeu et de jouer à plusieurs même si les autres personnes ne disposent pas d'un exemplaire du jeu. Si une personne dispose d'une Nintendo Switch 2 et d'un jeu compatible avec GameShare, elle peut temporairement inviter d'autres personnes à jouer avec elle en mode sans-fil local avec leur console Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch. Entre plusieurs Nintendo Switch 2, GameShare peut également être utilisé avec GameChat pour jouer en ligne, afin que tout le monde puisse discuter en ligne tout en jouant ensemble au même jeu.

Les cartes de jeu virtuelles apportent de nouveaux avantages aux jeux numériques

Grâce aux cartes de jeu virtuelles, les joueurs et joueuses peuvent facilement gérer les jeux numériques achetés, jouer à des jeux sur deux consoles différentes, ou encore prêter et emprunter des jeux. L'écran de gestion des cartes de jeu virtuelles affiche tous les jeux numériques achetés avec le compte Nintendo de l'utilisateur afin de faciliter l'accès et le chargement de ces titres sur la console. Une fois une carte de jeu virtuelle chargée sur une console, il est possible d'y jouer même si la console n'est pas connectée à Internet, et tous les comptes utilisateur présents sur cette console peuvent également accéder à ce jeu. De plus, les cartes de jeu virtuelles peuvent être prêtées et empruntées au sein d'un même groupe familial de comptes Nintendo via le mode sans-fil local.

Nintendo Switch Online

Le Nintendo Switch Online*2 sera également disponible sur Nintendo Switch 2. Sur Nintendo Switch 2, les abonnés Nintendo Switch Online peuvent utiliser GameChat et profiter des fonctionnalités en ligne existantes. Pour une durée limitée, tous les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront utiliser GameChat dans le cadre de l'offre de découverte GameChat, disponible jusqu'au 31 mars 2026. Passé cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour utiliser GameChat. De plus, les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront également accéder au catalogue Nintendo GameCube – Nintendo Classics dès le lancement de la console. Les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel possédant une Nintendo Switch 2 pourront accéder à un catalogue grandissant de classiques Nintendo GameCube avec une qualité d'image et une résolution améliorée par rapport aux versions originales. Les titres disponibles au lancement du catalogue sont : F-ZERO GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker et SOULCALIBUR II. Outre ces jeux, une manette sans fil conçue sur le modèle de la manette Nintendo GameCube originale sera disponible à l'achat*3 pour les abonnés Nintendo Switch Online.

Diverses fonctions d'accessibilité

Afin de prendre en charge un vaste éventail de styles de jeu, la Nintendo Switch 2 offre, en plus des fonctionnalités déjà existantes sur Nintendo Switch, de nouvelles options d'accessibilité telles que la possibilité d'ajuster la taille des textes, de convertir les textes affichés en parole, ou encore de convertir de la parole en texte dans GameChat.

Une expérience de jeu sécurisée et amusante sur Nintendo Switch 2

Avec l'application mobile Contrôle parental Nintendo Switch, les parents peuvent facilement accompagner l'expérience de jeu de leurs enfants depuis un smartphone ou une tablette, en vérifiant à quels types de jeux jouent leurs enfants, ou bien en définissant des limites de temps d'utilisation quotidienne de la console. En ce qui concerne GameChat, les enfants de moins de 16 ans doivent obtenir l'autorisation d'un parent ou tuteur via l'application mobile Contrôle parental Nintendo Switch avant de pouvoir démarrer une discussion, permettant ainsi aux parents et tuteurs de gérer l'expérience de chat de leurs enfants en toute sécurité.