La manette Nintendo Switch 2 Pro se dévoile en images

Qui dit Nintendo Switch 2 dit bien évidemment Manette Nintendo Switch 2 Pro. Cette dernière a profité du Direct pour se présenter. Si elle arbore un design similaire à la première manette, elle dispose d'un bouton C au milieu pour déclencher le système de chat, ainsi que de nouvelles gâchettes GR et GL à l'arrière des grips. On en a parlé plus tôt, elle possède également une prise audio qui vous permettra de brancher vos casques filaires (enfin). A noter que cette nouvelle manette sera proposée au prix de 89,99€ sur la boutique en ligne My Nintendo Store. Nous vous laissons les visuels de la manette ci-dessous.

Source : Nintendo