Elden Ring annoncé sur Nintendo Switch 2

Après avoir conquis les cœurs des joueurs en février 2022 lors de sa sortie, après avoir remporté le jeu de l'année en décembre de la même année et après avoir refait chavirer les palpitants avec son DLC l'été dernier , il est temps pour Elden Ring d'enfin atterrir sur console Nintendo. Et c'est bien évidemment la Nintendo Switch 2 qui aura le privilège d'accueillir dans l'année 2025 , la Elden Ring Tarnished Edition qui comprendra le jeu, son DLC Shadow of the Erdtree et quelques ajouts notables comme de nouvelles armures et une nouvelle apparence pour Torrent, votre fidèle monture. Il faudra donc s'armer de patience avant d'arpenter l'entre-terre sur console Nintendo, mais une certitude est née : Elden Ring arrive sur Nintendo Switch 2.

