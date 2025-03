Nintendo invente les cartouches virtuelles pour échanger ses jeux numériques d'une Nintendo Switch à l'autre

Le Nintendo Direct spécial Switch 1 diffusé aujourd'hui (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) n'a pas dévoilé que des jeux, outre l'application NINTENDO TODAY!, Nintendo a profité de l'occasion pour annoncer un nouveau concept : celui de la carte de jeu virtuelle.

Si vous avez plusieurs Switch, vous avez déjà sans doute remarqué qu'il est impossible de jouer sur deux consoles en même temps à deux jeux téléchargés (par le même compte). A partir du moment ou vous jouez à un jeu que vous avez téléchargé, personne d'autre ne peut lancer d'autres jeux numériques vous appartenant. C'est très énervant surtout qu'évidemment, cette restriction ne s'applique pas avec vos jeux physiques.

Sachant que de plus en plus de joueurs ont plusieurs Switch et que la Nintendo SWITCH 2 se profile à l'horizon, Nintendo a donc décidé de remédier à ce problème en transformant les jeux numériques en cartes de jeu virtuelles. Ainsi, désormais les jeux numériques, transformés en cartouches virtuelles, pourront être chargés d'une console à l'autre très facilement.

Une fois ses jeux numériques transformés en cartes virtuelles et ses consoles (disposant du même compte) liées, il sera très simple, par exemple, d'enlever un jeu de la collection de sa console principale pour l'insérer virtuellement dans une autre console, comme si c'était une cartouche physique. Et donc, si vous avez six consoles et six amis, ils pourront alors tous jouer en même temps à un jeu téléchargé différent vous appartenant (et sans avoir besoin de connexion internet pour lancer le jeu). Evidemment, les jeux numériques placés dans les autres consoles ne seront plus disponibles dans votre console principale.

Mais ce n'est pas tout car vous pourrez dorénavant "prêter" vos jeux numériques (transformés en cartes de jeu virtuelles) aux différents membres de votre abonnement familial. Il faudra pour cela qu'ils n'habitent pas trop loin de chez vous car une connexion en mode sans-fil local sera nécessaire pour effectuer le prêt. Ensuite, une fois le jeu prêté, la personne qui aura reçu le jeu pourra y jouer comme s'il le possédait pendant quatorze jours .

Au terme de ces quatorze jours, le jeu reviendra automatiquement dans votre bibliothéque de cartouches virtuelles. Notez que vous ne pourrez prêter qu'un jeu à la fois par personne (sachant que l'abonnement familial peut accueillir jusqu'à huit membres ).

A l'arrivée, malgré quelques restrictions, cette nouvelle fonctionnalité rapprochant les jeux numériques des jeux physiques est bienvenue et devrait permettre de rendre les jeux numériques plus pratiques. C'est aussi une bonne façon pour Nintendo d'inciter les joueurs à prendre un abonnement familial au Nintendo Switch Online mais aussi à acheter plusieurs consoles.

D'ailleurs, les cartes virtuelles Nintendo Switch pourront être chargées sur la Nintendo SWITCH 2 (disposant du même compte ou d'un compte faisant partie du même abonnement familial) dès son lancement .

Ce nouveau système sera mis en place d'ici la fin avril via une mise à jour de la console. Evidemment, nous vous en reparlerons.

En attendant, retrouvez une vidéo de présentation ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Carte de jeu virtuelle : une nouvelle fonctionnalité conçue pour gérer vos jeux numériques, les utiliser sur deux consoles différentes et même les prêter ou les emprunter. Tout comme les cartes de jeu peuvent être passées d'une console à une autre, il est possible d'« éjecter » un jeu numérique de votre Nintendo Switch et de le « charger » sur une autre, qu'elle appartienne à un membre du groupe familial de votre compte Nintendo ou qu'il s'agisse d'une autre console liée à votre compte Nintendo. Avec cette fonctionnalité optionnelle, vous pouvez gérer vos cartes de jeux virtuelles ou les éjecter de votre console. Vous pouvez aussi prêter un jeu numérique à un membre du groupe familial de votre compte Nintendo en vous connectant à sa console via la communication sans fil locale. Le membre du groupe familial à qui vous prêtez un jeu peut y jouer pendant deux semaines sur sa console, après quoi le jeu vous est automatiquement rendu. Cette fonctionnalité sera disponible à partir de la fin du mois d'avril sur Nintendo Switch via une mise à jour de la console*3.. De plus, les cartes de jeu virtuelles pourront être utilisées sur Nintendo Switch 2 au lancement.

