La Nintendo SWITCH 2 aura des jeux exclusifs Nintendo Switch 2 et des jeux Nintendo Switch 2 Edition

Le Nintendo Direct spécial Switch 1 diffusé hier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) n'avait pas vocation à donner des infos sur la Nintendo SWITCH 2, un autre Nintendo Direct s'en chargera la semaine prochaine.

Cependant la nouvelle console a été brièvement évoquée lors du passage concernant les cartes de jeu virtuelles (voir ici pour les détails). Pour mémoire, d'ici peu, il sera possible de transformer ses jeux numériques en "cartouches virtuelles" pour pouvoir y jouer sur plusieurs Nintendo Switch.

Mieux, on pourra charger ses cartouches virtuelles de jeu Nintendo Switch sur la Nintendo SWITCH 2, cette dernière étant entièrement rétrocompatible.

A ce propos, une des questions que l'on se pose, c'est de savoir si les jeux Nintendo Switch bénéficieront d'un boost de performance en étant joués sur Nintendo SWITCH 2 ?

S'il faudra probablement attendre encore quelques jours pour en avoir la confirmation officielle (ou pas), le site officiel de Nintendo donne malgré tout une petite indication... En effet, certains fans ont noté que la Nintendo SWITCH 2 aura droit à deux sortes de jeux distinct : les jeux exclusifs Nintendo Switch 2 et les jeux Nintendo Switch 2 Edition.