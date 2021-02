Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau dévoile son Pass d'Extension sur Nintendo Switch

On avait deviné la chose notamment grâce à certains dataminers qui avaient fouillé le code du jeu, mais c'est désormais officiel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau aura bien le droit à son Pass d'Extension. Proposé au tarif de 19,99€ et d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, ce dernier nous permettra de prolonger l'aventure du Musou avec 2 vagues de contenu à venir ces prochains mois :

Bonus d'achat (disponible le 28 mai 2021) Nouvelle arme pour Link

Nouvelle tenue pour Link Vague 1 (disponible en juin 2021) Choix de personnages étendu

Nouveaux types d'armes

Nouveaux défis au laboratoire antique royal

Nouveaux ennemis redoutables Vague 2 (disponible en novembre 2021) Nouvelles vignettes de personnage

Nouveaux stages

Choix de personnages étendu

Nouvelles capacités pour les personnages existants

En attendant d'avoir de nouvelles informations ainsi que des images officielles, nous vous laissons avec la nouvelle illustration présentée ce soir.

Source : Nintendo