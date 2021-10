Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - La Vague 2 du Pass d'Extension enfin disponible sur Nintendo Switch

Link, Zelda et tous leurs compagnons reviennent pour un ultime baroud d'honneur dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. Musou développé par Omega Force, le titre nous plonge pour rappel dans une timeline alternative à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, où un petit robot du nom de Terrako arrive à remonter le temps pour assister Link et ses compagnons lors de la Grande Guerre les opposants aux sbires de Ganon.

Proposant un contenu additionnel dénommé Pass d'Extension, la première vague parue en juin nous avait laissé un peu sur notre faim malgré la présence d'un nouveau personnage, de nouveaux monstres et d'un mode parallèle plus axé sur le farming de matériaux. Ce 29 octobre, la seconde et dernière vague du DLC est enfin disponible, nous proposant quelques nouveautés au passage :

Nouveaux épisodes : Le Sauvetage de Cororico, La Bataille des Anémones, et plus

Nouveaux stages : dont l'Amphithéâtre

Nouveaux personnages jouables : Pru'ha et Faras, et un personnage supplémentaire

Nouvelles capacités pour les personnages existants.

En attendant de découvrir nos premières vidéos de gameplay, nous vous laissons visionner le trailer de lancement de ce Pass d'Extension ci-dessous.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est disponible depuis le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch. Le Pass d'Extension quant à lui est proposé sur l'eShop au prix de 19,99€.