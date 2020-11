Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - le jeu s'est déjà vendu à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde

Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est un succès critique et commercial s'inscrivant déjà comme étant un "must have" pour tous les fans de la franchise, racontant les péripéties de nos héros 100 ans avant The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Dans un article écrit par le journal japonais Famitsu, nous découvrons aujourd'hui les résultats ahurissants des ventes d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. En effet, le jeu s'est écoulé à ce jour à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde. Un record historique pour un musou et dont les développeurs, Koei Tecmo Omega Force et Nintendo, peuvent se réjouir. Il faudra toutefois attendre la fin du prochain trismestre pour connaître véritablement les résulats exacts des ventes du jeu.

En attendant si cela vous intéresse, retrouvez notre news sur un fan qui imagine Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sur Game Boy Color ici. Pour rappel, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est disponible depuis le 20 novembre 2020 . Pour tout savoir, retrouvez notre test complet ici (sans spoiler) ainsi que ceux des autres sites et médias en général dans la revue de presse du jeu.

Source : Famitsu