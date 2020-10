Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Urbosa passe à l'action dans une longue vidéo de gameplay

Ce mercredi 7 octobre 2020 s'est tenu sur la chaîne Youtube officielle de Nintendo of America un nouvel épisode de Nintendo Treehouse. Si nous avons pu découvrir en amont de "nouvelles" images de Pikmin 3 Deluxe, c'est bien le contenu exclusif de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau qu'attendaient en majorité les spectateurs. Parmi ces nouveautés, nous avons eu entre autres l'occasion de découvrir un des Prodiges en action : Urbosa.

Bien connue des fans de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, cette ancienne chef Gerudo apparait dans cette préquelle au sommer de sa forme, décimant des centaines de Yigas et autres créatures grâce à sa lame et sa manipulation du Tonnerre. En attendant de pouvoir poser les mains sur Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau le 20 novembre prochain , nous vous laissons découvrir ci-dessous la longue séquence de gameplay offerte ce jour par Nintendo.

