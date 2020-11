Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau - La première pub TV française refait Zelda : Breath of The Wild

C'est écrit : dans moins de dix jours , de très nombreux possesseurs de Nintendo Switch vont retourner à Hyrule, retrouver Link, Zelda, les Prodiges et tout l'univers de The Legend Of Zelda: Breath of The Wild pour vivre d'épiques batailles dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. Si comme nous, vous êtes impatient, vous avez sûrement déjà approché le jeu grâce à sa démo gratuite (sinon : elle vous attend sur l'eShop.) Encore quelques jours à attendre et vous pourrez découvrir le jeu complet. preuve que le jour fatidique approche, la première publicité dédiée au jeu vient de faire son apparition sur les écrans de télé en France. Toujours sur le coup, on vous propose de la découvrir en vidéo ci-dessous.

Pour rappel, la sortie d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est prévue le 20 novembre prochain . Pour en avoir un premier aperçu, vous pouvez retrouver notre preview complète avec nos vidéos exclusives en français en cliquant LA.