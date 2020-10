Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau - un nouveau trailer et démo jouable disponible dès maintenant

Aujourd'hui se tenait le dernier Nintendo Direct Mini "Partner Showcase" de l'année, un format de vidéo devenu mensuel depuis le mois de juillet 2020 , où les jeux d'éditeurs tiers sont mis sur le devant de la scène, idéal pour faire le plein d'informations sur les prochains titres à venir sur Nintendo Switch.

En l'occurrence, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau le plus gros titre attendu sur Nintendo Switch pour cette fin d'année était le "one more thing" de cet événement. Un tout nouveau trailer gameplay nous a été dévoilé. Dans cette séquence inédite nous apprenons qu'il vous sera possible de contrôler les créatures divines comme Vah'Medoh ou encore Vah'Naboris. D'ailleurs on peut remarquer que chaque créature divine possède des attaques qui leur sont propres.

Si vous êtes encore dubitatif quant à l'achat de ce jeu, sachez qu'une démo gratuite basée sur le premier chapitre de l'histoire est d'ores et déjà disponible sur l'eshop de la Nintendo Switch . Une opportunité pour les fans de pouvoir mettre la main en avant-première sur le jeu avant sa sortie officielle. De plus, il vous sera possible de transférer votre sauvegarde de la démo au jeu lorsque celui-ci sortira.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est attendu le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur ce nouveau trailer et cette démo dans les commentaires.

Source : Youtube