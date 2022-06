Nintendo Direct Xenoblade Chronicles 3 à voir dès 16H

On espérait (et espère encore) un Nintendo Direct "standard" mais c'est un Xenoblade Chronicles 3 Direct que nous aurons aujourd'hui, mercredi 22 juin à 16h00 (heure de Paris.) Au programme, une vidéo de près de 20 minutes qui nous détaillera le jeu et son univers. On espère des surprises et des annonces (démo, amiibo, éditions spéciales...)

Pour découvrir tout ceci, on l'espère, ensemble, rendez-vous donc ici même à 16h00 (heure de Paris.) Evidemment dans la foulée, on vous détaillera toutes les annonces et on vous fera des news avec les infos les plus pertinentes.

VOIR AUSSI : Rumeur autour de la date de diffusion du prochain NINTENDO DlRECT