Un peu de sang et de violence, du sexe et des injures au programme de Xenoblade Chronicles 3

Prévu initialement en septembre, Xenoblade Chronicles 3 sortira finalement le 29 juillet sur Nintendo Switch- voir tous les détails ICI. Si un nouveau trailer nous a permis d'en apprendre davantage sur le jeu, grâce à sa classification par l'ESRB, on découvre que le jeu sera classé T pour Teen aux Etats-Unis et qu'il comportera, un peu de sang, de sexe gentillet et quelques injures. C'est équivalent à M pour Mature en Australie et PEGI 12 en Europe. Notez que les deux jeux précédents avaient reçu la même classification et on peut donc s'attendre à ce qu'une nouvelle fois Xenoblade Chronicles 3 soit classée PEGI 12 en Europe. A part ça, la page du jeu de l'ESRB donne quelques exemples qui justifient cette classification. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le jeu... Retrouver la traduction de cette présentation ci-dessous... Attention néanmoins aux SPOILERS....

Il s'agit d'un jeu de rôle dans lequel les joueurs suivent des combattants à travers un conflit entre deux nations. Du point de vue de la troisième personne, les joueurs accomplissent des quêtes et s'engagent dans une bataille au corps à corps contre des ennemis (par exemple, des animaux, des créatures, des boss humains). est mis en évidence par des sons d'impact, des explosions et des cris de douleur. Des scènes cinématiques dépeignent d'autres exemples de violence : des personnages empalés par une épée ; un personnage se tirant une balle hors de l'écran ; un homme se poignardant hors de l'écran. Une poignée de scènes dépeignent du sang (par exemple, des gouttelettes tombant d'un personnage blessé ; gouttes de sang sur le visage d'un personnage). Certains personnages/créatures fantastiques sont conçus avec une armure et/ou une anatomie révélatrices (par exemple, un décolleté profond, des seins partiellement exposés). Les mots "sh*t", "ar* ehole" et "salope" apparaissent dans le dialogue.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 sera disponible dès le 29 juillet sur Nintendo Switch

