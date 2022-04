Xenoblade Chronicles 3 : présentation en images des Ouroboros, fusion de deux personnages

Finalement, Xenoblade Chronicles 3 sortira plus tôt que prévu sur Nintendo Switch- voir tous les détails ICI. Une annonce inattendue- et bienvenue qui a été accompagnée par un nouveau trailer (voir ci-dessous) et de nouvelles infos. D'abord "les soldats de Keves et d'Agnus peuvent matérialiser leurs armes, appelées Lames, à tout moment. Chaque Lame est le reflet de son propriétaire, il en existe donc de toutes sortes qui peuvent avoir la forme d'épées, de fusils, de boucliers ou même de lances". Ensuite, les combattants du jeu pourront fusionner pendant un temps limité en une créature fantastique nommée Ouroboros. Pour cela, nos héros pourront utiliser en plein combat la technique de l'interlien sachant que chaque fusion donnera un Ouroboros spécifique ayant ses propres capacités. Trois Ouroboros ont été ainsi été dévoilés. Retrouvez-les ci-dessous en images avec une courte présentation.

Présentation des Ouroboros

Noah et Mio ont fusionné ! Cette nouvelle forme est ce que l'on appelle un Ouroboros, et les duos Lanz et Sena ainsi qu'Eunie et Taion sont aussi capables de réaliser cette transformation. L'Interlien est le procédé qui permet aux membres du groupe de fusionner pour devenir de formidables Ouroboros. Il peut être activé en combat, mais nos héros ne peuvent maintenir la fusion que pour une durée limitée ! Voici l'Ouroboros résultat de la fusion de Noah et de Mio. La taille de son épée ne laisse planer aucun doute sur sa puissance offensive !

Cet Ouroboros est le résultat de la fusion de Lanz et de Sena. Comme le laisse deviner sa forme, il excelle dans la protection de ses alliés, mais sa puissance d'attaque est aussi impressionnante !

L'Ouroboros né de la fusion d'Eunie et de Taion possède la capacité de ranimer instantanément tous les alliés tombés au combat. L'Interlien n'est possible qu'au sein des duos Noah et Mio, Lanz et Sena ainsi qu'Eunie et Taion.

