Xenoblade Chronicles 3 - Une Edition Collector exclusive au My Nintendo Store annoncée sur Nintendo Switch

A l'heure où de plus en plus de titres voient leur date de sortie repoussée, Nintendo vient de surprendre les joueurs ce jour en annonçant que Xenoblade Chronicles 3 sortirait finalement avec 2 mois d'avance sur le planning initial. Tandis que nous pouvons découvrir un tout nouveau trailer dans notre news dédiée, une édition collector du titre à également été confirmée. Contrairement aux opus précédents, cette édition collector sera disponible exclusivement sur la boutique My Nintendo Store.

Pour être tenu informé de la date d'ouverture des précommandes, il vous suffira de vous inscrire sur la page suivante. Petite déception en revanche au niveau du contenu de l'édition collector annoncée. Xenoblade Chronicles : Definitive Edition nous avait permis de découvrir son OST sur Vinyle, Xenoblade Chronicles 2 proposait l'OST sur CD, mais dans le cas du collector de Xenoblade Chronicles 3, aucune OST ne semble être au programme, seulement un steelbook et un artbook. A voir si Nintendo étoffera le contenu du collector, et communiquera bientôt son prix.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 est désormais attendu pour le 29 juillet 2022 sur Nintendo Switch.